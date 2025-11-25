國際友誼連線認證 台南有「土浦街」、日本土浦設「台南通」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際友好升級，「土浦」路名到台南，「台南」街道進日本！

台南市與日本茨城縣土浦市締盟後交流密切。今年初土浦市長安藤真理子訪台南時，得知市長黃偉哲把歸仁區一條新設道路命名為「土浦街」，相當驚喜又感動。為回應台南的友誼，土浦市也宣布，將霞浦總合公園附近一條長約兩公里的道路命名為「台南通」，並在22日舉行命名儀式。我國駐日代表處副代表蔡明耀受邀出席，代表接受道路命名證書與路標複製品。

黃偉哲表示，近年台南陸續以締盟城市命名市區道路，不只象徵跨國情誼，也希望藉由道路這種具體且長久存在的標記，讓民眾與旅客更認識台南的國際夥伴。他也很高興土浦市以同樣方式回應，展現雙方穩固的友好關係。

黃偉哲說，台南與土浦都具備豐富觀光資源，未來會鼓勵市民赴日造訪土浦，到當地的「台南通」走走，也歡迎土浦市民來台南旅遊，吃美食、賞美景，土浦街就在高鐵台南站附近，交通便利。

安藤市長則在命名儀式上提到，兩市於2023年締盟後多次互訪，也積極尋求農業與觀光合作。此次將道路命名為「台南通」，正是希望深化友好。

土浦市位於茨城縣南部，靠近日本第2大湖霞浦湖，是重要水陸交通樞紐。當地保留江戶時代文化資產，是日本第一蓮藕產地，也以「土浦煙火大會」聞名，全國3大煙火之一。

土浦街就在高鐵台南站附近。(記者洪瑞琴攝)

