國際合作發展策略 外交部：鞏固邦誼為核心

立法院外交國防委員會預定20日邀請外交部長林佳龍專題報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」。外交部在今天(19日)送交立法院的報告中指出，我國國際合作發展策略以鞏固邦誼為核心，同時深化與理念相近國家的合作，選擇公衛醫療、數位轉型、產業升級、氣候變遷、能力建構、發展金融等6大優勢領域，透過跨部會合作發揮最大綜效。

關於執行措施，有鑑於國際開發實務常透過結合公共與民間資本，以降低投資風險進而催化民間資金投入，並帶動市場運作，公共資源往往扮演「定錨投資者」角色，所以考量國合會已具備國際投融資業務功能，未來將強化國合會的投資能量，發揮整合國家優勢輸出並增加以投資方式推動國際合作發展的影響力。

至於外界關切的「政府開發援助」(ODA)占我國民所得毛額(GNI)比例問題，報告中提到我國2024年度ODA累計為4.035億美元，占GNI比例0.049%，與聯合國建議的0.7%相距甚遠，因此外交部在明年度增加編列援外相關預算，其中包含新台幣30億元要用來挹注國合會資金，還規劃逐年編列挹注，希望未來能達到行政院當初核定的300億元資金規模。