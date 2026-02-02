國際名廚、作家在中市綠美圖開講

不用出國，也能在圖書館展開一場跨越國界的文化旅行！臺中市立圖書館攜手台北書展基金會及泰國出版暨書商協會走進綠美圖，透過料理、文學與藝術的跨界交流，結合講座、書展與親子活動，打造國際閱讀平台，邀請民眾在閱讀與互動中感受多元文化魅力。

文化局表示，這次中市圖串聯國際出版與創作資源，邀請多位國際作家與創作者來台中分享，讓市民不必遠行，也能近距離體驗跨文化閱讀魅力。相關資訊詳見（ https://gov.tw/QJY ）。

首場活動將於2月7日上午在綠美圖登場，邀請享譽國際的名廚兼作家丹尼爾．格林（Daniel Green）以「把泰國帶回家—認識泰國料理背後的技法與熱情」為題，從料理出發，解析香料、食材與料理技法如何交織出獨特風味，並分享料理背後的文化故事，引領民眾透過飲食感受泰國文化的魅力。

當日下午也將舉辦「家鄉—離鄉不離心的故事」文學講座，邀請泰國出版暨書商協會秘書長 Theerapat Charoensuk 擔任主持，與泰國知名小說家Kanokwalee Pojanapakorn及推理作家Chairat Pipitpattanaprap進行對談，從創作經驗出發，分享家鄉、情感與記憶如何轉化為文字，讓文學成為連結台中與世界的重要橋梁。

親子族群同樣能在國際交流中找到樂趣。2月8日上午，將由波蘭童書作家暨插畫家尤安娜．巴托西克（Joanna Bartosik）帶來兒童藝術工作坊，分享繪本《我的媽媽，我的爸爸》與《我的奶奶，我的爺爺》的創作故事，並引導親子動手製作「會動起來」的家人肖像，讓孩子在創作中體驗閱讀與藝術的樂趣。

中市圖進一步說明，呼應台北國際書展主題國泰國，2月11日至4月30日於總館展出「共鳴：與世界同行的泰國閱讀景觀」書展，展出《小王子》、《哈利波特》等經典作品，以及幾米繪本等臺灣作品的泰文譯本。同時，圖書館透過行動書車，將東南亞書籍與七國語言借閱證申請表送進移工宿舍，打造友善閱讀角落，陪伴外國朋友在閱讀中感受家的溫暖。