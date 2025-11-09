國際名模洪曉蕾出席「三顧生醫」發表會

【警政時報 司徒／臺北報導】國內知名再生醫療企業三顧生醫，盛大舉辦發表會，聚焦於在醫美領域的創新應用。多位醫界權威出席證言，該技術榮獲臺灣兩項發明專利，並獲頒第十六屆國家新創獎的肯定。

左起-為臺安醫院曾德朋醫師、三顧總經理唐洪德、M Cell 推廣大使洪曉蕾、三顧生醫執行長楊瀅臻、璞美整形外科陳心瑜醫師。(圖/業者 提供)

三顧生醫事業群執行長楊瀅臻指出，隨著年齡增長，肌膚中的纖維母細胞逐漸流失，造成皺紋、鬆垮、老化等問題。傳統醫美多停留在表層修飾，難以從根本修復。

臺安醫院曾德朋醫師與璞美整形外科陳心瑜醫師從臨床專業角度，深度解析在解決肌膚老化上的優勢；陳心瑜醫師指出，頸部皮膚薄且缺乏皮脂腺，極易形成難以處理的紋路。陳醫師也證實曾親自參訪工廠，其落塵量、潔淨室管控等皆落實，讓站在最前線的醫師能夠安心為客戶把關。

國際名模洪曉蕾今日也以推廣大使身份優雅出席，分享親身體驗的心得。洪曉蕾坦言，身為藝人，在鏡頭下對於頸紋、細紋的困擾特別深，使用過不同醫美產品後，她希望找到「自然、持久」的方式。

三顧生醫總經理唐洪德於致詞時表示，M Cell 的誕生，積極佈局國際，提升製程的效率與國際競爭力；唐總經理強調，將持續整合臨床經驗、市場需求與國際合作，不只是醫學上的創新，更是每個人重啟健康與美麗的新選擇。

