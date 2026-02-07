國際名模竟陳屍家中！年僅21正搬新家、熱戀中 死因曝光

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

西班牙國際名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）於2月3日上午被發現陳屍在馬拉加（Malaga）家中，得年僅21歲。克里斯蒂娜不僅是伸展台上的亮眼新星，還是西班牙70年代足球名將納丘·佩雷斯（Nacho Pérez）的愛女。正值花樣年華卻突然逝世，消息震驚國際時裝界。

根據西班牙媒體《ABC》報導，當地警調單位在事發現場並未發現任何暴力攻擊跡象，住處也無外力闖入痕跡。雖然最終驗屍報告尚未公布，但初步研判死因為「自然死亡」。克里斯蒂娜近期為了進修培訓課程剛搬到馬拉加居住，且與當地一名青年企業家感情穩定，正計畫展開新生活，不料竟發生如此憾事。

克里斯蒂娜經歷豐富，14歲時便在西班牙奧維耶多出道。憑藉著高挑身材及競技體操背景鍛鍊出的優雅線條，她迅速在國際舞台嶄露頭角，足跡遍及馬德里、倫敦、巴黎與米蘭等各地時裝週，甚至曾遠赴中國發展並為知名品牌Stradivarius拍攝廣告。

這位才華洋溢的女孩過世消息傳出後，眾多粉絲與業內人士紛紛湧入其父母社群平台留言悼念。目前克里斯蒂娜的父母尚未正式發表聲明，僅對生前合作過的組織表達謝意。



