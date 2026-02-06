國際名模「陳屍家中」得年21歲！震驚時尚圈 才剛搬新家唸書
娛樂中心／施郁韻報導
西班牙國際名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）驚傳逝世，得年21歲。事發當下，她陳屍西班牙馬拉加（Malaga）家中，死因似乎為自然死亡，震驚時尚界。
據西班牙媒體《ABC》報導，克里斯蒂娜為了到學校進修，近日才剛搬到馬拉加居住。沒想到3日傳出克里斯蒂娜陳屍在家中。初步調查，死因被認定為「自然死亡」，不少粉絲十分錯愕。
事實上，克里斯蒂娜有著高挑身材，14歲就出道，首次在西班牙奧維耶多（Oviedo）坎波阿莫爾時裝秀（Campoamor Fashion Show）亮相，模特兒圈累積豐富經歷，曾赴米蘭、巴黎、倫敦等各大國際時裝週。
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。