國際名模「陳屍家中」死因曝光！年僅21歲才剛搬新家
西班牙時尚圈傳來震撼噩耗，年僅21歲的國際名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）驚傳於週二（3日）辭世，遺體在西班牙馬拉加住處被發現，突如其來的消息迅速在時尚產業與粉絲間掀起震驚與不捨。
據西班牙媒體《ABC》報導，克里斯蒂娜近日才為了升學進修搬到馬拉加定居，原本準備展開人生新階段，卻在家中被發現倒臥身亡。由於她年紀輕輕、平時工作行程活躍，且未曾公開透露健康問題，死訊曝光後讓外界相當錯愕。相關單位目前將案件列為「自然死亡」，詳細情況仍待進一步釐清。
14歲出道登上巴黎、米蘭等國際時裝秀
事實上，克里斯蒂娜自14歲便踏入模特兒圈，當年在西班牙奧維耶多坎波阿莫爾時裝秀（Campoamor Fashion Show）首次登上伸展台，憑藉高挑身材與穩健台風迅速嶄露頭角。之後陸續受邀參與馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等國際時裝週，也曾赴中國走秀，累積豐富國際經驗，被業界視為極具潛力的新生代名模。
正值事業快速起飛階段卻驟然離世，「年輕模特兒」、「自然死亡」等關鍵字在網路上掀起熱議，許多品牌合作夥伴、圈內好友與粉絲也紛紛發文悼念，表達惋惜與懷念。
