國際品管圈大會落幕 觀光產值亮眼

台北市觀傳局九日表示，備受全球矚目的「二０二五年國際品管圈大會」十一月六日在台北國際會議中心圓滿落幕。為期四天的國際盛會，一千八百位來自全球十六國的品管菁英齊聚在台北，不僅帶動國際交流，更創造約一百五十六萬美元觀光效益。

盛會由財團法人先鋒品質管制學術研究基金會主辦，其中八成以上來自國外，超過一千五百位來自日、韓、星馬、菲律賓、泰國、印度、印尼、孟加拉、斯里蘭卡、越南等十餘國代表跨海參與。

這場國際級會議不僅帶動飯店住宿、餐飲與交通等需求，專業與會者亦在台北購物與觀光，進一步帶動城市經濟效益。依交通部觀光署一一三年「來台旅客消費及動向調查」，以「國際會議或展覽目的」旅客平均每人每日消費二百六十點七五美元估算，一千五百名外籍與會者停留於台北四天期間，約可創造一百五十六萬四千五百美元觀光效益。

觀傳局表示，藉由吸引國際級會議選擇台北舉辦，將會議商機轉化為觀光動能，不僅讓國際與會者對台北留下美好印象，也進一步提升城市國際能見度與觀光產值。此類大型國際會議的舉辦，證明台北具備承辦全球頂級會展活動的實力，為未來爭取更多國際盛會奠定堅實基礎。