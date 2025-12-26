國際品質再獲肯定 秀傳醫療體系連四年通過德國萊因TÜV驗證

國際品質再獲肯定，秀傳醫療體系連續四年通過德國萊因TÜV驗證。圖／秀傳醫院提供





秀傳醫療體系醫療品質再獲國際肯定。彰化秀傳紀念醫院與彰濱秀傳紀念醫院於今年12月16日至19日接受德國萊因TÜV SQS-Healthcare醫療服務品質管理系統現場稽核，歷經四天嚴謹審查，雙院順利通過「再驗證」評核，達成連續四年通過國際驗證的重要里程碑，展現長期深耕醫療品質與病人安全的具體成果。

秀傳醫療體系營運長陳秀珠表示，此次屬於進階「再驗證」，是在原三年期證書屆滿前進行全面性複核，重點在於確認醫療管理系統是否能持續、穩定符合國際標準。審核內容不僅檢視制度文件，更深入評估病人安全、服務品質、跨專科協作及持續改善成效，充分展現秀傳以病人為中心的核心價值。

本次稽核由德國萊因TÜV大中華區副總經理吳克儉擔任召集主委，率領國內外醫療、管理與護理等專家組成審核團隊，從制度設計到臨床照護進行全面查核，對秀傳醫療體系成熟穩健的管理模式與高度執行力給予高度肯定。

彰濱秀傳紀念醫院院長黃信彰指出，彰濱院區為彰化、雲林沿海地區唯一重度級急救責任醫院，服務涵蓋多個沿海鄉鎮並延伸至中部周邊縣市。近年持續升級專科量能，發展中西醫聯合門診、癌症治療中心、消化系中心及糖尿病整合照護，並成立國際失智與動作障礙診療中心，導入精準微創治療與智慧照護平台，提供民眾一站式整合醫療服務。

彰化秀傳紀念醫院院長馬旭表示，院方近期通過國家衛生研究院「癌症診療品質認證」，取得效期最長的四年期結果，為全臺少數獲此殊榮的醫院之一。醫院整合多學科成立癌醫中心，推動多專科會議制度，導入標靶、免疫治療及次世代與全基因檢測，並結合AI輔助診斷技術，提升臨床決策精準度與病人安全。

吳克儉總結指出，秀傳醫療體系長期深耕地方與偏鄉，積極培育醫療人才並投入人工智慧與共享決策醫療，充分落實「以病人為先」的理念。秀傳表示，未來將持續精進智慧醫療與跨專科整合照護，朝中部最值得信賴的國際級醫療體系穩健前行。

