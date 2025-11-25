國際固態電路研討會 台灣11篇論文入選展半導體研發優勢

台灣入選ISSCC 2026的論文共有11篇，包括清大4篇、台大2篇、陽明交通大學1篇；產業界台積電、聯發科技皆獲選2篇。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕具有IC設計領域的國際奧林匹克競賽之稱的IEEE 國際固態電路研討會(ISSCC)吸引來自全球頂尖大學與科技產業人士超過1000篇的論文投稿數。今年台灣脫穎而出的11篇入選論文，再次證明台灣在全球晶片設計領域具備世界級的研發能量，持續引領關鍵技術發展趨勢。

ISSCC 2026 將於明年2月15日至19日 在美國舊金山盛大舉行。台灣入選11篇論文包括學術界清華大學入選4篇、台灣大學入選2篇、陽明交通大學入選1篇；產業界台積電、聯發科技皆獲選2篇。

清大由電機系教授張孟凡團隊入選3篇，包括「一個應用於混合式脈衝神經網路與捲積神經網路的邊緣運算所設計之16奈米、1Mb、支援1至8位元、444.21 TOPS/W 的全數位SRAM記憶體內運算巨集」，未來可應用於無人機與AI邊緣裝置，為不同任務帶來高速、高能效、且節省面積的運算優勢。以及「應用於Mamba／Transformer／CNN神經網路之22奈米 96Mb、功耗效率達 50.6–90.2 TFLOPS/W 的高保留度非線性多階儲存電阻式記憶體內運算巨集」則是成功研發出一款具備大容量儲存與高效能的邊緣人工智慧「記憶體內運算」晶片。另還有「一個16奈米、72Kb、120.5TFLOPS/W的多格式、雙表示增益單元記憶體內運算巨集，應用於通用型人工智慧任務」開發出一款可靈活切換數據格式的人工智慧記憶體運算晶片。

此外，清大電機系教授黃朝宗團隊入選的論文「一個98-to-134ms/Step適用於影像生成並支援無分類器引導的Transformer擴散模型處理器」，克服了擴散模型推論所需的龐大記憶體頻寬需求，達成加速運算並降低能耗，展現其在低頻寬個人裝置上的應用潛力。

台大2篇論文分別為電機系教授劉深淵、電子所教授楊家驤團隊所發表。劉深淵的論文「一個1.59 pJ/b 112 Gb/s PAM-4 和 1.06 pJ/b 168 Gb/s PAM-8無電阻 7 位元 SST DAC 發射機具 8 tap FFE在28nm CMOS」發明新型的有線傳輸發射機之驅動器，有效降低發射機功耗與面積，目標解決未來資料中心高功耗問題，也可應用於手機或其他需要有線傳輸之產品。

楊家驤的論文「一個 144mW, 161Mpixels/s 3D虛擬實境張量顯示處理器」開發出首顆以焦點堆疊影像為輸入的3D張量顯示處理晶片，其創新架構讓運算效率提升的同時能效大幅降低，為輕量化3D顯示技術開啟新方向。

陽明交通大學入選的論文「應用於壓力監測之整合無線傳輸和電源管理功能的多模態生物感測晶片系統」由是由電機系教授廖育德團隊設計出一款可應用於壓力與生理健康監測的整合型晶片，能同時量測心電、皮膚導電、光學脈搏與電化學訊號，推動智慧醫療與日常健康管理的發展。

