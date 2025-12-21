國際團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》MV巧跟天后撞景杜拜 MV畫面宛如史詩電影「沙丘」

▲阿卡莎納正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』。該單曲於12月21日同步上架全球七大音樂串流平台。

【記者 陳顗喆／台北 報導】國際身心靈網紅、國際公益企業家、今年轉身變成國際唱片歌手的阿卡莎納（AKSN）近日首度跨足音樂領域，今年更勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，又被粉絲暱稱為 「歌神」， 透過音樂傳遞正能量。

阿卡莎納今年7月帶領團隊推出全新單曲「Don’t give a 發」，並在12月21號也是撞天赦日80年一遇吉日，正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』，以其強勁的節奏和激昂的合唱，激勵每一位聽眾。它是一首提醒我們團結力量的戰歌，告訴我們即使世界看似失去愛，阿卡莎納表示，我們也必須【Bring it back】去為愛而戰。MV更跟團員ㄧ起在杜拜拍攝，洽巧取景跟Jolin 蔡依林Mvㄧ樣在沙海中拍攝，史詩畫面宛如「沙丘」電影感，震撼感十足！

廣告 廣告

阿卡莎納指出，此次MV的拍攝我們邀請了台灣的黃玉杰導演來杜拜為我們執行拍攝，畫面與劇情設計，太讓我感到印象深刻，每一幕畫面以及精心設計的細節都帶著寓意，我非常期待與你們分享這一次的作品，而這一次的拍攝讓我感覺到：這是對的選擇，這首歌曲和邀請MV團隊的配合都是對的！

▲12月21日是撞天赦日80年一遇吉日，阿卡莎納正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA以其強勁的節奏和激昂的合唱，以愛與和平之名激勵每一位聽眾。

陳彥允過去曾以熱門單曲「基因決定我愛你」受到矚目以全新身分「NIKA」重返音樂舞台，參與「Don’t give a 發」作為個人回歸之作，《FIVE TWO EIGHT 五二八》另一男性團員NIKA提到以前唱歌的時候，其實那些頻率，是會讓人暈眩的，而這次的團名 《FIVE TWO EIGHT 五二八》會有更多對於這世界上的愛與關懷，甚至去說明世界的狀態，也是全新的創作型態。這是職涯以來目前拍過體驗和感受度最棒的MV,感謝團隊裡的每一個角色，都很重要，感謝宇宙，感謝所有所有的一切！

《FIVE TWO EIGHT 五二八》新團員MIA表示，如果要形容這次 MV 的拍攝，我覺得那不是在拍作品，是在拍我的「靈魂」的成長，在杜拜那一片沙漠裡，什麼都沒有，沒有城市、沒有聲音、沒有方向;只有太陽、只有沙丘、只有我自己，像是人生一樣，一切要靠自己去力行，但也正因為這樣，那種「Fight For Love」的力量反而更明顯。

《FIVE TWO EIGHT 五二八》團員劉玳妍表示，這次拍攝mv就像是一趟觀光旅程，甚至藉由拍攝橋段、我們體驗了沙灘越野車的飆沙，雖然換來了滿臉風沙眼睛進沙、嘴裡吃沙，但這真的太好玩了！！她感幸回想過去與現在、未來都是共存的，而我也帶著過去的成長養分，成為了更好更優秀的自己。《FIVE TWO EIGHT 五二八》新歌『Fight for Love 』連結：https://youtu.be/GcZlPScGnB4?si=C3gw4oMM6u8mYxuW

《FIVE TWO EIGHT 五二八》團員KAINA也補充，這個世界上需要各種的關懷，無論是人類或是動物，大自然的一切都是跟我們共融的，希望聽到這首歌『Fight for Love 』，大家不要為了利益而戰、多為身邊的人，去保護好這個世界、包含大自然、動物、植物，都值得被善待。希望藉由這首歌『Fight for Love 』，您也可以感受到《FIVE TWO EIGHT 五二八》愛的能量，您不是一個人，讓我們一起，為愛而戰！(圖／阿卡莎納提供)