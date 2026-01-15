國際城市交流再添夥伴 竹市與波蘭格利維采市簽署MOU





波蘭格利維采市(City of Gliwice)副市長艾尼斯卡．迪萊夫斯卡(Agnieszka Dylewska)、市長商務關係代表保羅．斯塔澤爾、西里西亞科技大學電子學院院長達里烏什．莫羅澤克、波蘭臺北辦事處處長雅努什．畢爾斯基以及波蘭半導體供應鏈協會亞洲代表袁孝平等一行，15日蒞臨市府拜會。市長高虹安責成副市長邱臣遠率同城市行銷處長林昱志、產業發展處長嚴翊琦、文化局長王翔郁與勞工及青年處副處長莊敏筠共同接待，對訪團來訪表達歡迎。

邱副市長表示，新竹市為台灣科技產業核心城市，素有「台灣矽谷」之美譽。2024年台灣科學園區營業額約達1,444億美元，其中新竹科學園區約占458億美元，在全球高科技產業鏈中的關鍵地位。此外，匯聚清華大學、陽明交通大學等頂尖學府，並擁有工業技術研究院、台灣半導體研究中心及國家太空中心等多個國家級研究機構，形塑完整且具高度競爭力的產學研生態系。此一深厚的科技能量不僅支撐產業持續創新與升級，更為智慧城市發展奠定堅實基礎。

波蘭格利維采市拜會市府。

格利維采市副市長迪萊夫斯卡表示，新竹市與波蘭格利維采市在產業、教育、研發等多個領域具有相似之處，具備推動合作基礎，今日以簽署合作意向書作為兩市「攜手同行、開啟合作契機的第一步」，期望未來得以朝向簽署合作備忘錄(MOU)目標邁進。他提及未來的合作重點希望聚焦於產業發展、人才培育、學術與文化交流，並以教育與研究合作為城市合作的核心，持續推進雙邊學校與研究機構的交流、培訓與聯合專案。會中，格利維采市代表也為市府團隊簡介其城市特色與產業科技發展，並強調重視產官學研的連結與合作，期望雙方得以開啟更多合作機會。

城銷處表示，此次簽署的合作意向書不僅是形式上的協議，更是兩市建立長期合作與友好夥伴關係的重要基石。未來，雙方將持續深化各領域交流與合作，攜手因應全球化帶來的挑戰與機遇。此次簽署象徵兩市在多元合作面向上邁出關鍵一步，後續將陸續推動具體合作項目，落實互利共贏目標，為兩地居民創造更優質的生活環境與永續的城市發展。

城銷處說明，邱副市長也特別向訪團介紹新竹市特色景點與在地美食，並代表高市長致贈波蘭格利維采市副市長竹市古蹟石雕「竹塹城」、吉祥物皮卡娃娃及米粉禮盒，象徵新竹市深厚的歷史文化底蘊與地方特色，並藉此表達對訪團蒞臨的感謝。格利維采市副市長迪萊夫斯卡則回贈格利維采市府畫作，期盼雙城能持續進行友好交流。

