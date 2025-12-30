國際大哉問》解密南韓財閥的「接班養成術」：為何三星SK偏愛把繼承人送進海軍服役？

南韓這個長年實施義務兵役國家，服兵役一直是該國男性躲不掉的人生關卡，但對於掌握當地主要經濟的財閥家族，他們卻有截然不同的打算：自家繼承人往往被送入海軍官校受訓服役，此舉也引發外界好奇、為什麼非得是海軍不可？

近年來，圍繞這個話題最主要的兩名案例，分別是SK集團董事長崔泰源與妻子、前總統盧泰愚之女盧素英的次女崔珉貞；以及剛剛完成訓練分發任官，三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔之子李智昊，兩人都是大財閥接班人，卻同樣主動選擇入伍，並以海軍官校為自己的目標。

韓國媒體提到，崔珉貞當年主動投身韓國海軍官校，一度成為熱門話題，畢竟在韓國，義務兵役僅適用於男性，女性並無強制服役規定。無論從她的性別或是身份背景，自願入伍之舉必然會引發高度關注，這位財閥次女直到2017年正式退伍前，始終是媒體與輿論討論的焦點之一。

至於另一位新科話題人物，則是在美國出生長大的三星家族繼承人李智昊，他突然對外宣告、自己將進入南韓海軍官校受訓，並成為一名專業海軍軍官，隨著這個消息曝光，就讓這位財閥三代獲得高度關注，也讓11月底在慶尚南道昌原舉行的新科軍官授官儀式，吸引大批韓國媒體進駐拍攝。

2020年6月16日，正在南韓延坪島巡邏的海軍陸戰隊們。北韓當天下午炸毀了南北韓聯絡辦公室，對華盛頓和首爾施加了莫大壓力。（美聯社）

隨著相關影片迅速在社群流傳，不少人都拋出同一個問題：為何這些財閥子女，都青睞加入海軍，而非陸軍或空軍？

事實上，這並非單純的服兵役選擇，而是反映韓國財閥家族的不同考量，相較以陸地防衛為核心的陸軍體系，海軍有「更多機會」進行外交互動、聯合演習與國際合作。透過遠洋部署、多國聯合演訓與海外訪問，海軍軍官能直接接觸國際秩序與跨文化環境，形塑出一種「國際紳士」的形象。這樣的特質，與重視國際禮儀與全球網絡的財閥家庭價值高度契合。

此外，在歐美許多傳統海權國家，王室成員或政商世家子女選擇進入海軍服役也並不罕見，長期被視為培養全球領導力的場域。

英國女王伊麗莎白二世校閱皇家海軍。（美聯社）

另一個不可忽視的內部因素，則是韓國本地對待軍隊的形象變化。近年來，陸軍頻頻捲入政治爭議、組織文化與士兵權益問題，各種虐待霸凌新兵的傳聞，大多都和陸軍脫離不了關係，進行大幅削弱其專業形象。相較之下，海軍較少受到政治紛擾影響，維持以專業與國際合作為核心的穩定文化。

為未來企業領導鋪路的實戰訓練

對接班世代而言，進入海軍服役不僅是責任，更是一種提前培訓領導能力與國際視野的實務養成機會。

畢竟海軍任務本身，涉及複雜規劃、多元團隊協作與國際互動，對未來可能被委任掌舵大型企業的接班人們而言，這是無可取代的訓練場。而且面對來自五湖四海截然不同背景的同僚，身為軍官該如何溝通、管理並進行決策，都是這些二、三代不可或缺的能力。

韓國媒體提到，相比一般人將服役視為「單純旅行國民義務」，這些財閥接班人們，則是為培養國際感、責任感與現代領導力所做的戰略選擇，並利用這些訓練一步步勾勒出、韓國社會所期待的下一代領導者樣貌。

