國際大師嚴建忠領銜 永和新春揮毫2/6暖心登場

現場揮毫。永和區公所提供

​記者黃秋儒／新北報導

隨著農曆春節將至，新北市永和區公所於今（6）、明（7）兩日，在永和國父紀念館盛大舉辦「2026永和區新春揮毫」活動。現場邀集國際知名書法家嚴建忠老師與 12 位書畫名家共襄盛舉，吸引大批市民排隊索取墨寶，洋溢濃厚年節氣息。

​活動首日由荃蘋舞蹈工作室的學童手持毛筆道具，以靈動舞姿揭開序幕。重頭戲「開筆儀式」特別邀請曾任中華民國書法學會理事長的嚴建忠老師指導。嚴老師現場以蒼勁有力的筆道寫下毛公鼎「馬」字，象徵馬年「駿馬奔騰、馬到成功」，為市民開啟整年的好兆頭。

活動由荃蘋舞蹈工作室帶來的新春舞曲揭開活動序幕。永和區公所提供

​永和區長周慶珍表示，春聯不僅是傳統藝術，更是國人對新生活的美好期盼。今年除了有大師級的開筆加持，更有 12 位名家提供客製化服務，無論是求財、求升官或祈福，皆能滿足民眾需求。現場同步發放新北市府極具人氣的「馬祥厚運」春聯，讓好運直接帶回家。

​除了墨寶贈送，現場規劃多樣化互動體驗，包括發財樹與吉祥窗花 DIY，以及新視波有線電視贊助的媒體識讀闖關與吉祥話錄製，兼具教育與娛樂意義。周區長特別提醒，揮毫活動於 2 月 6 日與 7 日分場次進行，每場限額 300 名。此外，2 月 6 日晚間 6 點將於公所前廣場舉行元宵點燈與區民廣場啟用儀式，歡迎市民前來點亮新氣象，共度溫馨佳節。