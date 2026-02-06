國際大師坂茂操刀！大安森林公園公廁也能美學升級

大安森林公園認養單位大安森林公園之友基金會，6日與坂茂建築設計事務所正式簽署合作備忘錄(MOU)，攜手為大安森林公園4號公廁打造全新空間，台北市長蔣萬安、環境部長彭啓明皆出席見證。（張珈瑄攝）

台北市持續推動「公廁2.0」改造計畫，翻轉傳統公共廁所老舊、陰暗、不易使用的刻板印象。大安森林公園認養單位大安森林公園之友基金會，6日與坂茂建築設計事務所正式簽署合作備忘錄(MOU)，攜手為大安森林公園4號公廁打造全新空間，台北市長蔣萬安、環境部長彭啓明皆出席見證。

大安森林公園之友基金會表示，公共廁所是城市中使用頻率極高，卻長期容易被忽略的公共設施，民眾對於公廁「髒、臭、暗、可怕」的既定印象，反映出城市治理的成熟度與對市民的尊重程度。隨著臺灣邁入高齡化社會、多元族群需求及國際城市競爭，公共廁所已不再僅是基礎建設，而是衡量城市是否真正落實「以人為本」的重要指標。

蔣萬安說，坂茂是知名國際設計師，他具有人道主義，常常在災區或是災民需要臨時搭建建物，都能看到坂茂的身影。（張珈瑄攝）

蔣萬安表示，台灣在民國112年開始啓動公廁2.0改造計畫，希望翻轉民眾對於公廁陰暗、髒亂的負面印象，希望公廁不止讓民眾應急所需，更能融入城市美學，打造全民友善的環境空間，3年來已完成34座流動廁所改造成景觀廁所，另有10處固定廁所也完成改造，盼提供民眾更安全、舒適的使用體驗。

蔣萬安指出，大安森林公園1號公廁28年來都沒做相關改造，113年導入自然採光通風設計、太陽能系統以及生態池等重新改造，民眾如果經過可以去走一走、體驗看看，帶給大安森林公園完全另一面的風貌，也因此得到中央卓越建築獎及日本JTA大賞。

蔣萬安說，非常榮幸能夠邀請到坂茂針對大森林公園4號公做全新改造，坂茂是知名國際設計師，他具有人道主義，常常在災區或是災民需要臨時搭建建物，都能看到坂茂的身影，例如當時日本地震，坂茂特別設計的紙教堂，後來移到了埔里，協助災民在重建的過程凝聚向心力，紙教堂很堅固，可以永久存在使用，另坂茂也參與15位建築師投入的東京公廁計畫，以全新概念在澀谷打造公廁，成為日本的觀光景點。

蔣萬安強調，基金會不止這一次公廁改造計劃，也長時間協助螢火蟲復育、鳳頭蒼鷹生態環境打造，還有蝴蝶物種從原本25種提升至77種，借助民間力量把大安森林公園打造地非常漂亮。

彭啓明指出，民眾對廁所的概念還停留在20、30年前，他曾經看過一部有關公廁清潔工「我的完美日常」電影5次，除了職人精神外，也看見廁所文化，台灣公廁又髒又濕，還有各種味道，要改變國人的觀念是困難的，要蹲著還是坐著，很多人說坐著很髒，可是蹲著更髒；另外很多人說衛生紙不能丟馬桶，要丟在衛生紙袋，但有味道又有細菌，這2年要推的時候負面聲浪好大，但相信這是對的，「我們完全挺住」。

彭啓明表示，去年初他特別到日本澀谷看廁所，這個廁所已經變成東京觀光景點，很多人租部計程車專門去看廁所，一個這麼大的建築師，什麼不做去做廁所，那這個廁所是真的非常有特色，去了之後就會開始醒思，廁所改造的文化是什麼。

彭啓明說，環境部上個月做了大膽的嘗試，前面的裝置藝術擺的是6個馬桶，當地的里長還問說，環境部是不是腦袋有問題，怎麼會有人裝置藝術擺馬桶，因為裡面有一個透明馬桶，可以看到那個水流動，就知道衛生紙是可以丟馬桶的，但是別的東西不能亂丟。

