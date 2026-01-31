國際大師鋼琴藝術節開幕 培育臺灣新一代明日之星

記者劉昕翊／綜合報導

教育部今年持續推動「高級中等學校藝術才能（含資賦優異）班國際交流計畫」，邀請國際知名大師來臺辦理講座、大師班等課程，其中，國際音樂交流計畫結合「國際大師鋼琴藝術節」活動，提供學生國際化的學習環境，透過面對面的藝術對話與互動，拓展國際視野、精進音樂專業，培育臺灣優質藝術人才。

「2026第七屆國際大師鋼琴藝術節」（International Maestro Piano Festival）由非營利組織-大師藝術及國立臺灣師範大學音樂系共同主辦，首次以「大師個人獨奏系列」為策劃核心，橫跨大師獨奏會、大師班、專題講座與青年培育舞臺，並邀請9位國際頂尖大師與11位臺灣傑出鋼琴家共同授課，在為期10天的活動中安排超過600堂大師課程、5場專題講座，以及17場國際級鋼琴音樂會，並於今（31）日在國家戲劇院大廳舉辦開幕典禮。

其中，音樂會特別邀請俄羅斯鋼琴家寇伯林（Alexander Kobrin）挑戰連續8場演出貝多芬32首奏鳴曲全集，以及蕭邦大賽評委波布沃茨卡（Ewa Pobłocka）等大師重磅演出，讓學生能親臨感受及學習大師的演奏風範。另為提供優秀青年鋼琴家展演舞臺，此次鋼琴藝術節的音樂會也規劃4場「明日之星音樂會」，其中，有6名來自全國北、中、南各區高中音樂班學生從百餘名參與藝術節的國、內外學員的甄選中脫穎而出，將於2月5至7日在中山堂舉行音樂會，優勝者將有機會於明年3月與臺北市青年交響樂團協演。

此外，教育部表示，音樂教育不只學習演奏技術，更要學習大師們對音樂的尊重與生命態度，深信透過與國際大師的對話，能激發學生潛能，期待透過交流計畫結合藝術節的平臺，鼓勵高中音樂班學生邁向國際，成為優秀專業藝術人才，開展視野，並在世界舞臺上代表臺灣傳遞最動人的樂音，更讓藝術教育深耕臺灣。

