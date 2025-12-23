國際大師鋼琴藝術節 20名家展技共譜盛事

記者黃朝琴／臺北報導

第7屆「國際大師鋼琴藝術節」明年1月19日至4月1日盛大登場，國內外20位鋼琴名家合組豪華陣容，推出5人13場個人獨奏會，超過600堂大師班，以及5場專題講座，另有4場明日之星音樂會，決選出前3名，規模創下歷年之最，成為臺灣密度最高、國際能量最集中的鋼琴藝術盛會。

藝術節總監、臺師大音樂系教授嚴俊傑表示，藝術節讓世界走進臺灣，也為青年鋼琴家鋪設直通國際的舞台，歷屆學員近年活躍於蕭邦國際鋼琴大賽、里茲鋼琴大賽等重要國際賽事，以及歐洲、美國與亞洲各大音樂殿堂，其亮眼表現不僅是藝術節多年投注心力的真實回饋，也清楚見證了臺灣鋼琴教育與國際接軌的成果。

第7屆「國際大師鋼琴藝術節」由國內外20位名家合組師資陣容，包括9位國際大師與11位臺灣傑出鋼琴家共同授課，分為臺師大音樂系、臺北史坦威鋼琴中心2個場地，吸引全球各地120名菁英學子報名。每位學員從20位師資中獲得6堂課指導，10天累積開設600堂「大師班」課程。另外，規劃多場專題講座，涵蓋德布西詮釋、踏板運用、音色與觸鍵、鋼琴技巧與音樂美學等，協助學員建立真正的國際審美高度。

9位活躍於國際舞台的重要鋼琴家，包括寇伯林（Alexander Kobrin）曾獲范·克萊本、蘇格蘭、布梭尼、濱松第1名、蕭邦第3名；龐帕巴爾迪（Antonio Pompa-Baldi）曾獲克里夫蘭第1名、范·克萊本第2名、龍堤博第3名；比迪尼（Fabio Bidini），曾獲布梭尼第2名、范·克萊本第6名；尹威廉（William Youn）曾獲莫札特舒伯特錄音全集，錄音詩人金叉獎。

河村尚子（Hisako Kawamura）獲3項國際大賽首獎（Viotti、Haskil、Casagrande）、RCA 紅印藝術家；並曾於慕尼黑與安達大賽獲獎；利費茲（Mikhail Lifits）曾獲布梭尼大賽首獎、德國威瑪音樂院教授；貝羅夫（Michel Béroff）：趙成珍恩師，法國國寶；翁加爾 （Tamás Ungár）為德州鋼琴藝術節創辦人；郭嘉特為香港演藝學院元老教授。

嚴俊傑指出，「國際大師鋼琴大賽」明年將迎來第3屆大賽，選出32位優秀學員，2月5至7日登臺北中山堂演出「明日之星音樂會」，9位國際大師將親自聆聽擔任評委，優勝者更將於2027年3月受邀與臺北市青年交響樂團協演，踏出職業音樂家的關鍵一步。

嚴俊傑提到，有別於過往「大師同台」、「大師雲集音樂會」的展示型形式，本屆藝術節首次改以「每位大師的完整獨奏節目」為策劃核心，5位名家將於臺北國家音樂廳、兩廳院演奏廳、高雄衛武營表演廳陸續推出17 場音樂會，讓觀眾與學生能真正深入理解每一位大師音樂思考與美學脈絡。

寇伯林《貝多芬8場全套32首奏鳴曲朝聖之旅》系列，1月26、27、29、31日，以及3月20、22、24、26日，連續8場完整演出貝多芬 32 首鋼琴奏鳴曲。這不僅是國際音樂節極罕見的藝術壯舉，更是完整呈現貝多芬一生精神歷程的深度旅程，從青年理想、命運叩門，到晚年孤獨卻自由的超越。

龐帕巴爾迪《追憶美好年代》1月19日登場，4部作品沿著記憶、斷裂與回聲之間這條軌跡展開，重新聆聽一個最美好的回憶，包含最困難的拉威爾《夜之加斯巴》。

尹威廉《獻給彼此的樂章》2月1日登場，以舒曼、布拉姆斯與李斯特之間的友情為軸心，以音樂開展內心最深處的世界，包含鋼琴曲目的里程碑「李斯特奏鳴曲」。

河村尚子《追憶、沉思與昇華》2月7日登場，作為5項大獎得主暨RCA紅印藝術家，河村尚子早已證明其不得了的藝術深度與成就，這次她將帶來布拉姆斯最深層的生命領悟。

波布沃茨卡《洗盡鉛華，絕美蕭邦》3月28日臺北國家音樂廳、4月1日高雄衛武營獻演，她是蕭邦大賽多年評委暨得獎者，也是《留聲機雜誌》評選最偉大50張錄音獲獎者，將北高登台親自示範多年來的藝術心得。

嚴俊傑2017年發起「國際大師鋼琴藝術節」（IMPF），由臺灣主導世界舞台，打造奧運級盛事，音樂學子不用出國，就可遇見真正的名師。2020年同步舉行首屆「國際大師鋼琴大賽」（IMPC），成功提攜後進，為明日之星開啟國際舞台大門。由於師資陣容豪華，吸引鋼琴學子慕名而來，在亞太地區建立知名度。

受疫情影響，「國際大師鋼琴藝術節」2021至2023年停辦3年，2024年恢復辦理，明年邁入第7屆，總計吸引來自臺灣、日本、韓國、美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、中國、香港、澳門等地120名菁英學子報名。

第7屆「國際大師鋼琴藝術節」明年元月登場，藝術總監嚴俊傑今日宣布，國內外20位鋼琴名家合組豪華陣容，17場音樂會、600堂大師班，規模創下歷年之最。（記者黃朝琴攝）

「國際大師鋼琴藝術節」總監嚴俊傑表示，藝術節讓世界走進臺灣，也為青年鋼琴家鋪設直通國際的舞台。（記者黃朝琴攝）

第7屆「國際大師鋼琴藝術節」由20位名家合組師資，包括9位國際大師與11位臺灣鋼琴家共同授課。（大師藝術提供）

第3屆「國際大師鋼琴大賽」將選出32位學員，參加「明日之星音樂會」，踏出職業音樂家的關鍵一步。（大師藝術提供）