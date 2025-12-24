國際大師鋼琴藝術節 6百堂課讓名家與新秀零距離

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）橫跨大師獨奏會、大師班、專題講座與青年培育舞台，第7屆國際大師鋼琴藝術節將於2026年初登場，10天內規劃超過600堂大師班課程，規模創下歷屆新高，讓名家與新秀零距離。

從小身經百戰，現在也擔任國際鋼琴大賽評審的藝術節發起人嚴俊傑認為，真正的國際化，不只是把學生送出國，「而是讓世界走進台灣，親眼看見、親耳聽見這一代的潛力。」

嚴俊傑在記者會上表示，歷屆學員近年活躍國際鋼琴大賽，亮眼表現不僅是藝術節多年投注心力的真實回饋，也見證了台灣鋼琴教育與國際接軌的成果，舉例包括已經拿到英國里茲鋼琴大賽第4名的台灣鋼琴新秀張凱閔是2017年到2019年藝術節正式生，今年也入選蕭邦國際鋼琴大賽，潛力備受肯定。

今年蕭邦國際鋼琴大賽第5名王文升（Vincent Ong）也是2018年國際大師鋼琴藝術節明日之星得獎者，嚴俊傑說，藝術節是他在國際上參加的第一個比賽，「家人發現他的音樂天賦，持續栽培，有了今天的成績。」

這次藝術節邀集多位重要鋼琴家齊聚台灣，包括有超高人氣的2005年范克萊本國際鋼琴大賽冠軍寇伯林（Alexander Kobrin），1999年克里夫蘭國際鋼琴大賽首獎龐帕-巴爾迪（Antonio Pompa-Baldi），2009年布梭尼鋼琴大賽首獎得主利費茲（Mikhail Lifits）以及梅湘國際鋼琴大賽首獎貝羅夫（Michel Béroff）等。

嚴俊傑表示，多名鋼琴家都將在台灣舉行音樂會，以完整獨奏節目作為策劃重心，「包括寇伯林將帶來八場貝多芬全套32首鋼琴奏鳴曲音樂會，尹威廉以舒曼、布拉姆斯與李斯特之間的友情為軸心，以音樂開展內心最深處的世界等等，希望讓觀眾與學生能全面了解音樂家的思考與美學脈絡。」

藝術節一路走來並不容易，嚴俊傑說過去歷經疫情挑戰、台灣與歐美的地理距離以及長期經費壓力等等，「正是因為這樣，我更理解當資源有限，應該持續提升整體音樂審美高度，確保美學品味，才有傳承意義。」

2026第7屆國際大師鋼琴藝術節將於2026年1月31日到2月10日舉行，演出音樂會將分別在國家音樂廳、國家演奏廳、台北中山堂與高雄衛武營等，課程地點在國立台灣師範大學音樂系。（編輯：李淑華）1141224