國際大牌中鏢！蘇丹紅化粧品再增18項 食藥署回溯揪4批問題原料

食藥署新增18項蘇丹紅疑慮化妝品，其中2項自國外進口，分別為法倈麗NARS修護霜、艾多美撫紋萬用棒。（食藥署提供）

蘇丹紅化粧品風暴延燒！食藥署今（12日）再度新增18項疑慮產品，其中包含國際知名品牌法倈麗NARS修護霜、艾多美撫紋萬用棒，目前累計共39個品項有問題。另外，食藥署回溯稽查後，又發現4批問題原料。

食藥署最新公布18項疑慮產品中，2項自國外進口，分別為北市「法倈麗國際股份有限公司」從美國輸入的「NARS 裸光賦活超能修護霜」，以及高雄「艾多美股份有限公司」自韓國輸入的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」。

前者經業者自主送驗，驗出色素蘇丹4號主動通報，已自主下架310支；後者同樣驗出色素蘇丹4號，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，食藥署已要求商品全數下架不得販售，後待衛生局調查裁處。

其餘16項國內疑慮產品，則包含歐萊德「3 植物紅色 A」、沛諾美學生技「HARYA PDRN 賦活新生噴霧」、沛美生醫科技「山花精萃活膚機能水」「去角質霜」「腮紅露」「按摩油」「金盞花油」、愛比森「愛比森泌泌肌因凍齡膜」等化妝品，經查皆為進口商「亦鴻企業有限公司」下游業者，使用新加坡輸入的問題原料製成，目前都已主動下架。食藥署回溯追查發現4批原料有問題，批號分別為「2024-03-19」「2024-10-04」「2025-06-17」「2025-02-04」。

