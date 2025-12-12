國際大牌也中鏢！ 化粧品摻蘇丹紅風暴擴大 再增18項產品下架

〔記者邱芷柔／台北報導〕化粧品蘇丹色素風暴越滾越大！食藥署今(12日)再公布最新追查結果，新增2項進口化妝品檢出禁用色素「蘇丹4號」，連國際美妝大牌NARS也中鏢，國產化妝品部分則再新增16項產品遭點名，累計目前已有39項產品「染紅」，後續仍不排除有更多未爆彈。

食藥署副署長王德原說明，此次新增違規分為「輸入」與「國產」兩類。輸入化妝品新增2項，包括韓國製「艾多美凝萃撫紋萬用棒」及美國製「NARS 裸光賦活超能修護霜」。

其中，「艾多美」萬用棒為食藥署與地方衛生局在市面抽驗到，送驗後確認含禁用色素。食藥署已要求業者全面下架、不得販售或展示，並限期完成回收、沒入與銷毀，後續由衛生局依法裁處，目前已下架封存1208支，回收進度仍在清查中。

另一項違規產品為法倈麗公司進口的「NARS 裸光賦活超能修護霜」。王德原指出，該產品是業者自主送驗並主動通報，同樣檢出蘇丹4號，業者已自主完成下架回收310罐，後續仍由地方衛生局清查並視情形裁處。

至於國產化妝品，此次新增的16項產品全都與原料進口商「亦鴻企業有限公司」先前輸入的問題原料相關。王德原說，食藥署追查亦鴻公司12家下游客戶後，又再找到3批新增問題原料(編號 20240319、20241004、20250617)及1批業者自主通報的原料(20250204)。雖然這些產品是在後續檢驗中才確認使用到問題原料，但相關業者在第一波時公布時，均已預防性下架，目前地方衛生局正在確認實際下架數量。

外界也質疑，蘇丹紅通常呈現紅色，但此次被點名的化妝品多半看起來是白色。王德原解釋，此案涉及的原料是含有三種植物萃取的複方原料，無論國內或國外產品都是從這類複方成分中追出問題，是否會呈現紅色則與配方及添加量有關，成品不一定會出現明顯色澤。

針對問題原料溯源到新加坡的部分，王德原說，新加坡衛生科學局已回覆，蘇丹4號在當地同樣列為禁用色素，不得添加於化粧品，新加坡已展開調查，後續也會與台灣保持聯繫。他強調，目前回溯範圍已追到去年，產品檢驗仍在進行，不排除未來還會找到更多問題品項，一旦確認違規會立即公布，避免產品持續流入市面。

食藥署公佈「化粧品輸入原料含禁用色素專區」不合格資訊

