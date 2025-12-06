國際太空站史上最擠時刻！八艘太空船同時停靠創紀錄

國際太空站（ISS）歷史上首次出現所有八個對接口全數被占滿的盛況，美國太空總署（NASA）1日宣布這項重要里程碑。目前停靠在軌道站的八艘太空船包括：兩艘SpaceX的天龍號（Dragons）太空船、諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）的天鵝座XL貨運飛船、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的HTV-X1貨運飛船、兩艘俄羅斯太空總署（Roscosmos）的聯盟號載人飛船，以及兩艘進步號貨運飛船。

12月1日國際太空站配置。（圖／翻攝NASA官網）

這項紀錄的達成源於11月27日聯盟MS-28號飛船的抵達。為了騰出對接空間，NASA位於休士頓的任務控制中心在聯盟MS-28號抵達前一週，動用太空站的加拿大臂2號（Canadarm2）機械臂，暫時將天鵝座XL貨運飛船從原本位置移開。這項協調作業由NASA、諾斯洛普·格魯曼公司與俄羅斯太空總署共同完成，確保聯盟MS-28號有足夠的停靠空間。

聯盟MS-28號飛船載著NASA太空人威廉斯（Chris Williams）以及俄羅斯太空人斯維爾奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）和米卡耶夫（Sergei Mikaev）抵達太空站，停泊在俄羅斯艙段，完成對接。三人將在太空駐留至2026年7月，執行先進太空研究任務。斯維爾奇科夫和米卡耶夫已開始研究太空生活如何影響手部、手指、腳部和腳趾的微循環系統。

身穿藍色太空衣的威廉斯（左）、斯維爾奇科夫（中）和米卡耶夫與其他國際太空站遠徵隊成員。（圖／《美聯社》）

在聯盟MS-28號完成停靠後，天鵝座XL貨運飛船於12月1日被重新安裝至聯合號模組面向地球的對接口。該飛船執行諾斯洛普·格魯曼-23號商業補給服務任務，預計停留至2026年3月，屆時將攜帶最多1萬1千磅的廢棄物和不需要的貨物離開，並在地球大氣層中安全焚毀。

目前太空站上共有十名遠征73號（Expedition 73）組員。12月8日，NASA太空人強尼·金（Jonny Kim）與俄羅斯太空人雷日科夫（Sergey Ryzhikov）和祖布里茨基（Alexey Zubritsky）將搭乘聯盟MS-27號飛船，從碼頭號模組脫離並返回哈薩克。三人已進行索科爾太空衣的壓力和洩漏檢查，為返航做準備。他們自2025年4月8日起執行為期八個月的太空科學任務即將結束，屆時太空站將回到七名成員，進入遠征74號階段，停靠的太空船數量也將減少至七艘。

