國際太空站罕見醫療撤離！4太空人提早結束任務已抵地球 詳細病情保密

國際太空站（ISS）14日傍晚執行一項罕見的醫療撤離行動，根據CNN報導，4名太空人15日凌晨已搭乘SpaceX的「飛龍號」（Crew Dragon）太空艙成功在太平洋濺落。

這起行動是為讓一名組員返航，回到地球就醫，但因隱私問題，未透露是哪位太空人有醫療需求。

「Crew-11」任務的4名太空人執行一項罕見的醫療撤離行動，四人已返回地球。（圖／翻攝自X平台 @sorae_jp）

四名太空人已成功返回地球

CNN報導，隸屬「Crew-11」任務的4名太空人，14日下午5時20分離開國際太空站，搭乘「飛龍號」太空艙展開為時約10小時的返航旅程。這四名太空人隨後在美東時間15日凌晨3點40分過後，於加州聖地牙哥外海濺落，正等待船隻回收並吊起太空艙，很快就能離開艙內。

這四人分別為NASA的芬克（Mike Fincke）、卡德曼（Zena Cardman）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的油井龜美也（Kimiya Yui）與俄羅斯航太局（Roscosmos）的太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。

NASA上周因醫療問題決定讓Crew-11太空人提前返航，也因此取消原定的一次太空漫步任務，原本是要由芬克與卡德曼執行。

醫療狀況保密

NASA 尚未透露是哪一名機組人員出現醫療問題，也未公布該名太空人的具體病況細節，僅表示其狀況穩定，返航過程無需特別安排。一般而言，醫療資訊會受到保密，以保障太空人的隱私。

NASA總部首席健康與醫療官波克（Dr. James Polk）8日在記者會上表示：「這並不是在執行任務過程中發生的傷害。」僅透露是與「在微重力狀態下難以處理的身體部位所出現的醫療問題」有關。NASA因此決定讓太空人返航，以使用地面更完善的診斷設備。雖然國際太空站具備基本醫療器材，但仍不及一般急診室齊全。

返回地球任務 相當危險

報導指，返航過程非常可能對太空人的身體造成負擔；「飛龍號」太空艙向地球俯衝時，太空人所承受的G力可超過地球重力的五倍。

任務的最後階段也是最危險的時刻之一，就是太空艙以超過音速22倍的速度重新進入大氣層。在這過程中，會讓太空艙外部溫度升至超過攝氏1926度，形成電漿並引發數分鐘的通訊中斷。

登上SpaceX回收船後，機組人員很可能會被抬上擔架或使用輪椅離開太空艙，這是太空人返航後重新適應重力時的常見做法。使用擔架並不代表太空人出現嚴重的醫療狀況。

太空站還剩誰？

Crew-11 原本計畫2月中旬才會離開太空站，並在替換團隊，也就是Crew-12太空人抵達接手任務後才返航。

這次Crew-11提前離站，讓這座如足球場大小的國際太空站目前僅剩3名人員駐守：兩名俄羅斯太空人庫德－斯維奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）與米卡耶夫（Sergei Mikaev），以及透過與俄羅斯共乘協議前往太空站的NASA太空人威廉斯（Chris Williams）。

