國際太空站首次醫療撤離！太空人急返地球
[NOWnews今日新聞] 國際太空站（ISS）驚傳首次「醫療撤離（medical evacuation）」任務，4名太空人週三（14日）深夜脫離太空站，在美東時間15日清晨3時41分，太空船成功濺落於聖地牙哥附近的太平洋海域。
根據法新社與CNN等外媒報導，搭載4名太空人的SpaceX「Dragon capsule」的太空船，於週三脫離國際太空站，返航的是Crew-11任務成員，分別為美國太空人芬克（Mike Fincke）與卡德曼（Zena Cardman）、日本宇航研發機構（JAXA）的油井龜美也，以及俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。
四名太空人在2025年升空，原定停留到今年2月中旬，但因其中一人身體出現健康問題，在安全考量下緊急返航，美國太空總署證實，但並未透露是哪一位太空人身體有異狀。
NASA首席健康暨醫療官波爾克（James Polk）表示，這次的狀況並不是執行任務時意外傷害，有鑑於太空站醫療資源有限，無法在太空軌道治療，且診斷結果存在疑慮，認為有必要讓組員返回地球進行更精密檢查，經過縝密規劃才決定把人帶回地球。
經過長達10小時的返航之旅。到了美東時間15日清晨3時41分，太空船順利濺落太平洋海域，前往運送太空人的船隻立即上前，工作人員用擔架來協助太空人移動，協助重新適應重力環境。
