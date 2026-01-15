國際太空站首次醫療撤離！4太空人乘飛龍號急返地球 病情全程保密

美國太空總署日前宣布，國際太空站1名太空人健康出現狀況，使得4名太空人得提前返回地球。這4名太空人乘坐的飛龍號太空船在台灣時間15號下午於美國加州聖地牙哥外海濺落。4人1個多小時後順利上岸出艙，平安返回地球。

美國太空總署8號宣布，由於一名太空人健康出現問題，使得4名太空人必須提前返回地球，但並未透露當事人的身分與病情細節，只說明組員情況穩定。這是國際太空站25年來，首次因醫療因素撤離人員。

在太空待了167天，又經歷10多個小時的飛行後，飛龍號太空船在台灣時間15號下午4點21分，於美國加州聖地牙哥外海濺落，NASA太空人卡德曼跟芬克、日本宇宙航空機構油井龜美以及俄羅斯航太的普勒托諾夫順利返回地球，他們將接受徹底的健康檢查。

4名太空人乘飛龍號返回地球。圖／路透社、CNN、美聯社

退役的美國太空總署太空人馬西米諾指出，每次返回地球濺落著陸後，回收船上都會有醫務人員，健康檢查是標準流程，所以每個人都要接受檢查。

另外，3名去年11月搭乘俄國聯合號太空船的太空人，將會繼續留在國際太空站執行任務。

4名太空人提早返回地球。圖／路透社、CNN、美聯社

國際中心／吳連哲 編譯 責任編輯／洪季謙

