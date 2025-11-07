國際奇聞》德國男護士下藥殺人判處終身監禁，原因只為了「讓工作更輕鬆」？

德國法院日前做出裁決，判定一名沒有被公開姓名的男性護士，因為涉及謀殺10名病患和企圖殺害另外27人，裁定無期徒刑、而且因為他的犯罪具有特殊性質，將不適用服刑滿15年提前申請假釋的標準，等同必須在監獄內度過餘生。至於這名護理人員為什麼要痛下殺手？綜合BBC等外媒報導發現，他竟然只是為了「減輕工作量」。

這位殘忍殺害多名病患的男護士，任職於德國西部城鎮維爾瑟倫（Wuerselen）的一家醫院，負責安寧療護病房，根據檢察官調查發現，這名兇手從2023年12月至2024年5月期間，對其負責區域內、多數年長的患者，注射致命劑量的止痛藥或鎮靜劑。

他所使用的藥物，涵蓋嗎啡（Morphine）和咪達唑崙（Midazolam），兩種藥物都屬於鎮靜與麻醉用途，但存在讓使用者呼吸困難、低血壓和嗜睡等副作用。檢方認為，這名男子是為了改變平時繁忙的夜班工作，試圖透過「加速病患死亡」的方式，達到減輕工作負擔目的。

📌 知識補充：咪達唑崙（Midazolam）是一種肌肉鬆弛劑和鎮靜劑，在臨床上用於安寧療護，緩解末期病患的痛苦，但在美國部分地區的死刑執行中，偶爾也會被使用。

檢方表示，這名在2024年遭到逮捕的男護士，在照護病患期間、自行決定扮演「操縱生命的生殺大權」角色，並指出後續調查發現，他患有人格障礙，對病患缺乏同情心，且在整個審判期間從未表達悔意。考量上述幾點因素，法官最後在判決中加註，因為這名護士的罪行、具備「嚴重性特殊性」，這意味著他、將無法適用德國現行法規中，通常服刑15年後可申請提前釋放的規定，等同實際終身監禁。

雖然在本次審判中，檢察官提交的證據主要集中在2023和2024年，但根據法新社（AFP）報導，該名兇手早在2020年，就進入這家醫院工作，而他是在2007年完成護理培訓取得資格。擔心有漏網之魚，德國檢調單位決定進行遺體開挖查證，以識別更多潛在的受害者，這代表未來很可能還有另一次審判。

被指控殺害至少九十名病患的德國護士赫格爾（圖：美聯社）

回顧過去十年，歐洲各國並不是第一次發生醫護專業人員「黑化」，變身成殺人兇手的案例，前兩次震驚全球的案例，一個發生在德國、另一個則是英國。

將時間回溯到2019年，德國一名名為尼爾斯・赫格爾（Niels Högel）的護士，就因謀殺他曾任職的兩家醫院內、一共85名病患而被判處終身監禁。經法院調查發現，赫格爾在1999至2005年間，對這些病患注射致命劑量的心臟藥物，以此奪走他們的性命。

另一個案件則發生在英國，負責新生兒病房的女護士露西・萊比（Lucy Letby）於2023年，被法院判處終身監禁。她被指控在2015至2016年間，在英格蘭北部切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）任職期間，涉嫌謀殺或企圖謀殺多名嬰兒。

露西被檢察官揭露，透過過度餵食牛奶、將空氣注入血液和胃部、以胰島素下毒以及肢體攻擊等多種方式故意虐待嬰兒。

義大利布雷西亞市一所醫院的醫護人員在加護病房內搶救病患。（示意圖，美聯社）

儘管她自始至終都堅稱清白，但最終仍被判處真正的「終身監禁」（whole-life order），這是目前英國法律最嚴厲刑罰，確保她將在獄中度過餘生，完全沒有假釋出獄的可能，露西也成為是英國歷史上第4位獲此判決的女性。

