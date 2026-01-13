國際奧會再批准2俄羅斯選手參加冬奧

國際奧委會13日2名俄羅斯選手獲准以中立身分參加今年的米蘭-柯蒂納冬季奧運(Milan Cortina Winter Games)。目前共有5位持有俄羅斯護照和1位持白俄羅斯護照的選手獲得國際奧會准許，參加2月6日將開幕的冬季奧運。

以中立身分參賽的選手不能穿著代表國家顏色的隊服、不能拿國旗、唱國歌，也不能參加開幕式的運動員進場儀式。

短道競速滑冰(Short-track speed skaters)選手波薩什柯夫(Ivan Posashkov，音譯)與柯莉洛娃(Alena Krylova，音譯)獲准以中立身分參加冬季奧運。21歲的波薩什柯夫參加男子1000公尺短道競速滑冰項目，23歲的柯莉洛娃則參加女子500公尺短道競速滑冰項目。

國際奧會之前批准俄羅斯選手古梅尼克(Petr Gumennik，23歲)、特皮楚斯揚(Adeliia Petrosian，18歲)、滑雪登山選手菲力波夫(Nikita Filippov)，以及白俄羅斯選手薩福諾娃(Viktoriia Safonova，22歲)以中立身分參加2026米蘭-柯蒂納冬季奧運。(編輯：許嘉芫)