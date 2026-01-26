國際奶粉疑爆食安警訊 黃秀芳要求衛福部查明以杜絕風險
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
法國近期傳出有2起嬰兒食用配方奶粉後死亡案件，疑似產品因遭仙人掌桿菌毒素污染所致，引發國際奶粉警訊，陸續在全球多國展開大規模召回行動，包括歐洲部分地區及鄰近的香港，都已展開預防性回收。立委黃秀芳今（26）要求衛福部應立即查明、即時公開、杜絕風險。
黃秀芳指出，她身為母親，深知「食安」這2個字對家長來說有多沈重。這段時間，她持續追蹤相關進度，也聽到許多家長反映，市面上部分嬰幼兒奶粉開始缺貨、甚至有通路說要等到3月底才有貨。
「幼童食品安全沒有妥協的空間。」黃秀芳強調，家中寶貝不能等，恐慌更不應該蔓延，她已正式要求衛生福利部必須以最高標準、最謹慎態度因應，包括清查台灣是否進口相關批號產品，資訊即時公開，以及釐清缺貨原因，避免家長囤貨與恐慌。另外，強化邊境檢驗，杜絕風險產品流入市面，她會持續追蹤進度，為家長與孩子把關。
食藥署說明，端強實業股份有限公司（下稱端強公司）日前自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品［批號：8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因法國供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架。
食藥署進一步說，另有關媒體報導法國拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染之終產品，主動召回Picot品牌之6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。
食藥署針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。食藥署說明，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。
食藥署強調，將持續關注國際警訊，請業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。
照片來源：取自黃秀芳臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
美護理師遭執法官員擊斃 目擊證人：沒見死者持槍、政府說謊
2名目擊者指出，37歲的加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti），24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯接近聯邦執法人員時，並未持有任何武器，直接駁斥川普政府官員的指控。官方試圖將這起「對1名倒臥地面男子的槍擊」，描述為正當防衛行為。美國聯邦移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃普雷蒂，引發自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
嘉義市模擬聯合國協會師資培訓 提升國際視野
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市政府與嘉義市模擬聯合國發展協會，(24)日在國立嘉義高級商業職業學校共同辦理2026嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓活動，以提升教師國際視野，深化國際教育教學力。嘉義市...自立晚報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
主婦聯盟賣的「澎湖丁香魚」出包！ 食藥署檢出重金屬鎘超標
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 食藥署今（26）日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果」，結果在台灣主婦聯盟生活消費合作社中壢站抽驗到的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標，不過，業者已經停產，無產品可供複驗，只能列入加強管理對象。另外，食藥署也公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案執行成果」，有3家產品標示...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
「毒」奶粉再現！英2嬰兒亡 產品名單驚見「台灣」
「毒」奶粉再現！英2嬰兒亡 產品名單驚見「台灣」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
近郊登山迎春節 新北微笑山線邀挑戰完登
《圖說》民眾採集自然，手工製作祈福樹葉。〈觀旅局提供〉 【記者葉柏成／新北報導】新北市觀光旅遊局推動的「微笑山 […]民眾日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
德勒斯登國際學校上樑典禮 (圖)
德勒斯登國際學校近期舉行新校舍上樑典禮，校長布萊曼（右1）與校董事會代表、學生代表、工地主任共同參加德國傳統「敲槌」儀式。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
憂藍白卡軍購疊加成本 林楚茵要求國防部具體說明延宕影響
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 關於軍購議題，民進黨立委林楚茵今（26）日指出，國防武器採購策略與預算編列並非抽象名詞，而是攸關台灣安全的具體時間表。她以居家安全為喻表示，家中門鎖老舊、窗戶破損，最重要的就是盡快修補、確保安全，國防也是同樣道理，該討論就要討論、該審查就要審查，不能連起跑線都被卡住。 林楚茵提到，上週外交及國防委員會召開秘密會議期間...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
西班牙馬德里國際旅展 台灣館互動體驗 (圖)
西班牙馬德里國際旅展日前登場，為吸引民眾前來台灣館參觀，駐西班牙代表處設計了多元互動體驗，由台灣華語文學習中心「馬德里華僑學校」準備的擲骰子贈獎活動，讓民眾玩得不亦樂乎。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
西班牙馬德里國際旅展 台灣館人潮 (圖)
西班牙馬德里國際旅展（FITUR）21至25日在馬德里舉行，台灣館以全新觀光品牌「台灣魅力‧驚喜無限」為主題參展，由溫暖活潑的「橘色」結合象徵同志友善的「彩虹」元素設計打造，並以多元互動體驗展現觀光活力，人潮絡繹不絕。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕選北市？楊植斗預言她選總統驚人結果
美國自由攀岩好手霍諾德昨（25）日成功徒手登頂台北101，成為全球社群流量最強話題，台北101董事長賈永婕也獲外界讚揚，民進黨前立委謝欣霓更稱，在網路上看到有人建議賈參選台北市長，自己也認為這是個非常好的想法。對此，國民黨台北市議員楊植斗表示，自己更希望賈永婕能代表民進黨參選總統，因為民進黨很久沒有提出亮眼清新，可以帶領國家往前走的人才，由賈出馬換掉總統賴清德，肯定能爭取到超過4成選票。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰表揚花蓮光復鄉救災大學代表（3） (圖)
行政院長卓榮泰（左）26日接見投入花蓮光復鄉救災的大學生，與除了感謝鏟子超人，也感謝在花蓮待了24天，協助災民恢復家園的行政院政委季連成（右）。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄巨蛋連唱三場 逾3萬粉絲帶動經濟
南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導韓國天團SUPER JUNIOR世界巡演，25日在高雄巨蛋是第三天的演出，統計演唱會期間，海內外一共湧入超過三萬名粉絲，高雄各大夜市、餐酒館，這段時間也有爆量粉絲，拿著專屬的夜市商圈券消費，成功帶動業績，成長超過三成，包括住宿、餐飲、交通等，預估創造至少一億兩千萬元的觀光產值。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
專訪》資訊專業轉戰市議員 政治素人許育璿：北屯需要世代接力
[Newtalk新聞] 台中市北屯區下屆市議員選舉席次將是全市最高的7席，加上有老將交棒等因素，讓這裡成為新人搶進政壇的熱區。國民黨的許育璿可算是唯一的政治素人，他不是政二代、不曾在公務體系服務，憑藉資訊專業背景，就如同擁有187公分的傲人高身，在眾多新人中獨樹一格。 許育璿在長榮大學及中興大學研究所攻讀的都是資訊專業，他會願意投入政治工作，也是被長輩看中有這項專長。2020年國民黨總統及立委選舉再度雙輸後，時任立委的江啟臣透過補選當選黨主席，台中市黨部改組，江啟臣敦請紅派大老、前台中縣議長林敏霖重出江湖接任主委。 林敏霖當時認為國民黨應該徹底改造，尤其在網路時代數位行銷非常重要，於是邀請許育璿擔任特助及發言人。2022年盧秀燕競選連任，許育璿被借調到競選總部媒體組。2024年江啟臣更上一層樓擔任副院長，並且更積極布局投入2026年市長選舉，邀請許育璿負責北屯區地方行程，在地方與選民近距離接觸，讓他重新燃起參選市議員的雄心，畢竟他曾經想要在南屯區參選，但因黨內前輩扎根已久，空間有限，而在北屯區的選民結構，會讓他更有發揮空間。 許育璿說，北屯正面臨人口快速增加下的城市課題，包括通勤交通壅新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
白版軍購條例要求1年1期編列 范雲：國防不是市場買菜、隨到隨買
民眾黨立院黨團今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。民進黨立委范雲批評，民眾黨特別要求要一年一期編列，但軍購的特性特別不適合一年一期，國際國防最先進的產業基本上是個賣方市場，「不是你去市場去買菜，隨到隨買」。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
法國毒奶粉風暴延燒 乳品大廠早盤大跌
法國嬰兒食品「貝優」(Babybio)25日宣布，將召回3款嬰兒奶粉。近幾週來，嬰兒配方奶粉接連傳出品質疑慮，多家大廠紛紛將產品進行預防性下架，食安危機也導致相關企業的股價在今天(26日)早盤開盤時大跌。 路透社報導，全球乳製品大廠接連陷入汙染風暴，包括法國食品業龍頭達能集團(Danone)、拉克塔利斯公司(Lactalis)以及瑞士食品巨擘雀巢公司(Nestle)在內，都因為生產的嬰兒配方奶粉疑似遭仙人掌桿菌毒素(cereulide)汙染，被迫大規模召回產品。 法國嬰兒食品「貝優」25日在官網公告，決定召回Optima 1系列3款新生兒配方奶粉。母公司「維他捷敏寧」(Vitagermine)表示，基於目前的情況與當局建議，已將旗下相關產品送檢，並根據檢驗結果做出召回的決定。 誤食仙人掌桿菌毒素可能引發噁心、嘔吐及腹瀉症狀。 法國當局正針對2名夭折的嬰兒進行深入調查。據了解，他們生前都喝過已遭到下架的嬰兒配方奶。 這場食安風波也導致相關企業的股價重挫，達能今天早盤股價下跌2.5%，雀巢的跌幅也超過1%。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
跨國交流智慧醫療科技 越南衛生福利部率團參訪台北慈院
深化國際醫療交流，促進跨國照護經驗分享，越南衛生福利部率領K醫...TCnews慈善新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
AI撐盤、整體「內外皆溫」 台經院上修今年經濟成長率4.05％
[Newtalk新聞] 台經院今（26）日公布，2026 年元月國內總體經濟預測暨景氣動向調查，去年 12 月製造業、服務業及營建業的營業測驗點年底收尾紛紛走揚，各增加 3.61、1.21 及 2.31 點。並預測 2026 年經濟成長率達 4.05%，較去年 11 月預測的 2.6%，增加 1.45 個百分點。整體成長模式預期將轉為「內外皆溫」，民間消費動能回升，產業景氣分歧情況亦較先前改善。 台經院指出，全球經濟仍具一定韌性，預期今年整體成長動能將比去年略為趨緩或持平，整體呈現「分化發展」。影響因素包括 AI 產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一。美國受惠於 AI 投資與政策支撐，成長相對穩健；歐元區與英國受關稅、中國競爭壓力及財政限制影響，經濟動能轉弱；日本雖推動關鍵產業投資，但出口仍受制於關稅；中國則在內需疲弱與房市低迷下承受較大壓力。 國內製造業方面，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉貨動能維持強勁。同時，隨著川普關稅政策的不確定性逐步淡化，加上國際科技大廠對 AI 發展前景持續看好，推動 12 月測驗點續揚；新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
組織變形 淪政治作秀與酬庸
朝野政黨都曾提出政府組織精簡化、效率化，一旦大權在握後，卻又創設新單位，政府組織更為膨脹，實則是為了安插人馬，做為政治酬庸，主政者若不能放下私心，組織精簡、提升行政效率只是謊言。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
市長換「欣」普發現金 何欣純：「山邊媽」有交待 綠名嘴喊至少1萬元
已獲民進黨提名參選台中市長的立委何欣純，25日下午與市議員陳俞融合辦「欣欣向榮」市政座談會，現場大打「神蹟牌」與「福利牌」。何欣純不僅自曝迎接「山邊媽」時遭神轎連續撞擊，感應到媽祖婆交代她要「普發現金」與「創新台中」，助講名嘴王瑞德更當場「喊價」，主張普發現金不必5萬元，但至少要1萬元，並將敬老愛心卡點數加碼至1萬點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台股多頭氣氛爆表 調查卻藏著一個不安警訊！
國泰金控發布《 2026年1月份國民經濟信心調查結果》，57%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，52%民眾預期通膨高於2%，主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有5三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言