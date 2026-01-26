國際奶粉疑爆食安警訊 黃秀芳要求衛福部查明以杜絕風險 85

法國近期傳出有2起嬰兒食用配方奶粉後死亡案件，疑似產品因遭仙人掌桿菌毒素污染所致，引發國際奶粉警訊，陸續在全球多國展開大規模召回行動，包括歐洲部分地區及鄰近的香港，都已展開預防性回收。立委黃秀芳今（26）要求衛福部應立即查明、即時公開、杜絕風險。

黃秀芳指出，她身為母親，深知「食安」這2個字對家長來說有多沈重。這段時間，她持續追蹤相關進度，也聽到許多家長反映，市面上部分嬰幼兒奶粉開始缺貨、甚至有通路說要等到3月底才有貨。

「幼童食品安全沒有妥協的空間。」黃秀芳強調，家中寶貝不能等，恐慌更不應該蔓延，她已正式要求衛生福利部必須以最高標準、最謹慎態度因應，包括清查台灣是否進口相關批號產品，資訊即時公開，以及釐清缺貨原因，避免家長囤貨與恐慌。另外，強化邊境檢驗，杜絕風險產品流入市面，她會持續追蹤進度，為家長與孩子把關。

食藥署說明，端強實業股份有限公司（下稱端強公司）日前自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品［批號：8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因法國供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架。

食藥署進一步說，另有關媒體報導法國拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染之終產品，主動召回Picot品牌之6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。

食藥署針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。食藥署說明，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署強調，將持續關注國際警訊，請業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

