國際婦女防暴日 北市婦幼隊北車宣導自我保護法

（中央社記者黃麗芸台北25日電）為響應今天「國際婦女防暴日」，台北市警察局婦幼警察隊特別前往台北車站地下街進行婦幼安全宣導活動，呼籲民眾可使用「3秒環境掃描法」和「90度脫離法」，做好自我保護。

市警局婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，為響應每年11月25日「國際婦女防暴日」，特別前往北車地下街舉辦婦幼安全宣導活動，向大眾傳遞正確防暴觀念與自我保護資訊。

因應日前北車發生酒醉性侵案件，婦幼隊說，活動特別選在交通轉乘人潮最密集的地下街辦理活動，現場還設置防暴遊戲有獎徵答與「STOP VIOLENCE」 圖卡響應活動，吸引親子與旅客排隊參加，透過民眾將圖卡拍照上傳網路社群限時動態，讓人身安全理念傳送更全面，並深化全民對暴力零容忍的意識。

婦幼隊提醒，民眾進入交通轉運點、停車場、廁所、地下街等公共區域時，可使用「3秒環境掃描法」快速留意周遭，若遇到酒醉、行為怪異或過度靠近者時，可以「90度脫離法」直接轉彎，或變換行走動線，不和對方走同方向。

此外，若察覺遭跟蹤，建議立刻走向店家櫃台、服務台、場所保全或管理員求助；且手機（iPhone、Android系統）電源鍵只要快速按5次，即可撥緊急SOS電話，遇到危險能迅速求救。

警婦幼隊呼籲，民眾只要遇到騷擾、偷拍或不當碰觸，應立即撥打110尋求協助，任何侵犯他人身體自主權的行為，都不是誤會或玩笑，而是刑事犯罪。

同時，言語騷擾、尾隨、偷拍等行為，皆可能依性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法及刑法裁罰；若藉由酒醉或藥物侵犯他人，將構成妨害性自主罪，最重可處10年以上，甚至無期徒刑。（編輯：李亨山）1141125