國際媒體大調查：近2年全球加密貨幣流入8730億髒錢

首次上稿 11-17 22:53更新時間 11-18 06:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普創辦了自己的加密貨幣公司，並誓言要將美國打造成世界「加密貨幣之都」，加密貨幣公司紛紛宣稱自己安全可靠，從華爾街到網路零售商，許多主要產業也都嘗試使用數位貨幣。但即使加密貨幣產業逐漸被主流社會所接受，根據「國際調查記者同盟」(ICIJ)、《紐約時報》和全球其他36家新聞機構的調查，過去2年，至少有280億美元(新台幣8730億元)與非法活動有關的資金流入加密貨幣交易所。

廣告 廣告

這筆巨款來自於駭客、竊賊和勒索者，經過追蹤，資金源頭指向北韓網路犯罪份子和詐騙集團，後者的犯罪活動從美國明尼蘇達州延伸到東南亞的緬甸等廣大地區。分析顯示，這些犯罪集團一再將資金轉移到全球最大的加密貨幣交易所，這些交易所允許人們將美元或歐元兌換成比特幣、乙太幣和其他數位貨幣。

這些「髒錢」的接收者包括，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)。幣安今年5月與川普的加密貨幣新創公司「世界自由金融公司」(World Liberty Financial，WLF)達成1項價值20億美元(新台幣624億元)的商業交易。分析顯示，這些「髒錢」也流入至少其他8個知名的加密貨幣交易所，其中包括OKX，1家在美國市場不斷擴張的全球交易平台。

加密貨幣調查公司ZeroShadow共同創辦人哈迪(Julia Hardy)表示：「執法部門根本無法因應這個領域數量龐大的非法活動，這種情況不能再持續下去了。」

數位貨幣早期階段被竊賊與毒販所主導，他們被加密貨幣的速度和匿名性所吸引，使其成為洗錢的有效工具。比特幣作為最受歡迎的虛擬貨幣，支撐著暗網(dark-web )市場，商家在暗網中販賣毒品和其他違禁品，導致過量用藥致死等刑事指控。

自那時起，加密貨幣行業呈現指數級成長並走向專業化，每天的合法交易高達數十億美元。最大的幾家加密貨幣交易所都承諾嚴厲打擊利用加密貨幣轉移資金的犯罪份子。幣安在2023年承認洗錢罪，並同意向美國政府支付43億美元(新台幣1341億元)罰款，該交易所先前曾為哈瑪斯和開打組織(Al Qaeda)等恐怖組織處理過交易。

與此同時，川普已將加密貨幣作為其家族企業的基石，並終止了對該產業的監管打壓。在2024年總統大選前不久，川普和他兒子創立了WLF。川普今年10月特赦了幣安創辦人趙長鵬，趙長鵬先前因公司認罪協議而被判入獄4個月。

川普政府也削弱了執法部門控告加密貨幣犯罪的能力。今年4月，美國司法部解散了1個加密貨幣執法小組，並解釋說，檢察官應該將目標鎖定在使用加密貨幣的恐怖分子和毒販身上，而迴避針對「這些犯罪份子用來進行非法活動的交易所平台」的案件。

根據參與調查的全球媒體機構引用分析公司Chainalysis彙整的數據，自幣安認罪以來，該交易所已收到來自Huione集團逾45億美元(新台幣125億元)的存款，該集團是1家柬埔寨公司，已被美國財政部列為打擊目標。此外，今年還有9億美元(新台幣281億元)資金透過1個平台流入幣安的存款帳戶，而北韓駭客層利用該平台洗錢。

在OKX因違反匯款法於今年2月與美國政府達成5.04億美元(新台幣157億元)的和解協議後5個月內，OKX從Huione收到了超過2.2億美元(新台幣69億元)存款。

2024年全球加密貨幣交易所至少收到了40億美元(新台幣1247億元)與詐騙相關的資金，經訪問24名詐騙受害者，他們被盜的資金最終出現在幣安、OKX，以及Bybit、HTX等其他大型加密貨幣交易所。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普對俄態度大轉彎！ 首度表態支持制裁俄貿易夥伴 劍指中國、印度

參觀倫敦古蹟須通過中國警衛安檢 英國會議員批政府可悲

回家過節了！紐時：五角大廈撤回部署芝加哥、波特蘭國民兵部隊

自由說新聞》中國人大鬧日本粉碎三觀！日網被這幕氣炸：全世界都討厭中國

