國際媒體大調查：近2年全球加密貨幣流入8730億髒錢
首次上稿 11-17 22:53更新時間 11-18 06:47
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普創辦了自己的加密貨幣公司，並誓言要將美國打造成世界「加密貨幣之都」，加密貨幣公司紛紛宣稱自己安全可靠，從華爾街到網路零售商，許多主要產業也都嘗試使用數位貨幣。但即使加密貨幣產業逐漸被主流社會所接受，根據「國際調查記者同盟」(ICIJ)、《紐約時報》和全球其他36家新聞機構的調查，過去2年，至少有280億美元(新台幣8730億元)與非法活動有關的資金流入加密貨幣交易所。
這筆巨款來自於駭客、竊賊和勒索者，經過追蹤，資金源頭指向北韓網路犯罪份子和詐騙集團，後者的犯罪活動從美國明尼蘇達州延伸到東南亞的緬甸等廣大地區。分析顯示，這些犯罪集團一再將資金轉移到全球最大的加密貨幣交易所，這些交易所允許人們將美元或歐元兌換成比特幣、乙太幣和其他數位貨幣。
這些「髒錢」的接收者包括，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)。幣安今年5月與川普的加密貨幣新創公司「世界自由金融公司」(World Liberty Financial，WLF)達成1項價值20億美元(新台幣624億元)的商業交易。分析顯示，這些「髒錢」也流入至少其他8個知名的加密貨幣交易所，其中包括OKX，1家在美國市場不斷擴張的全球交易平台。
加密貨幣調查公司ZeroShadow共同創辦人哈迪(Julia Hardy)表示：「執法部門根本無法因應這個領域數量龐大的非法活動，這種情況不能再持續下去了。」
數位貨幣早期階段被竊賊與毒販所主導，他們被加密貨幣的速度和匿名性所吸引，使其成為洗錢的有效工具。比特幣作為最受歡迎的虛擬貨幣，支撐著暗網(dark-web )市場，商家在暗網中販賣毒品和其他違禁品，導致過量用藥致死等刑事指控。
自那時起，加密貨幣行業呈現指數級成長並走向專業化，每天的合法交易高達數十億美元。最大的幾家加密貨幣交易所都承諾嚴厲打擊利用加密貨幣轉移資金的犯罪份子。幣安在2023年承認洗錢罪，並同意向美國政府支付43億美元(新台幣1341億元)罰款，該交易所先前曾為哈瑪斯和開打組織(Al Qaeda)等恐怖組織處理過交易。
與此同時，川普已將加密貨幣作為其家族企業的基石，並終止了對該產業的監管打壓。在2024年總統大選前不久，川普和他兒子創立了WLF。川普今年10月特赦了幣安創辦人趙長鵬，趙長鵬先前因公司認罪協議而被判入獄4個月。
川普政府也削弱了執法部門控告加密貨幣犯罪的能力。今年4月，美國司法部解散了1個加密貨幣執法小組，並解釋說，檢察官應該將目標鎖定在使用加密貨幣的恐怖分子和毒販身上，而迴避針對「這些犯罪份子用來進行非法活動的交易所平台」的案件。
根據參與調查的全球媒體機構引用分析公司Chainalysis彙整的數據，自幣安認罪以來，該交易所已收到來自Huione集團逾45億美元(新台幣125億元)的存款，該集團是1家柬埔寨公司，已被美國財政部列為打擊目標。此外，今年還有9億美元(新台幣281億元)資金透過1個平台流入幣安的存款帳戶，而北韓駭客層利用該平台洗錢。
在OKX因違反匯款法於今年2月與美國政府達成5.04億美元(新台幣157億元)的和解協議後5個月內，OKX從Huione收到了超過2.2億美元(新台幣69億元)存款。
2024年全球加密貨幣交易所至少收到了40億美元(新台幣1247億元)與詐騙相關的資金，經訪問24名詐騙受害者，他們被盜的資金最終出現在幣安、OKX，以及Bybit、HTX等其他大型加密貨幣交易所。
更多自由時報報導
川普對俄態度大轉彎！ 首度表態支持制裁俄貿易夥伴 劍指中國、印度
參觀倫敦古蹟須通過中國警衛安檢 英國會議員批政府可悲
回家過節了！紐時：五角大廈撤回部署芝加哥、波特蘭國民兵部隊
自由說新聞》中國人大鬧日本粉碎三觀！日網被這幕氣炸：全世界都討厭中國
其他人也在看
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 23 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 19 小時前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 1 天前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 1 天前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 19 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 20 小時前
前三季獲利出爐！生技股排行洗牌 6悍將閃亮
生技股前三季獲利出爐，有六家公司賺逾一股本，優於去年同期；保瑞每股稅後純益（EPS）以21.34元持續稱王，晶碩、美時分別達15.38、13.82元緊跟在後。前三季生技股EPS前十強排行大洗牌，藥華藥、大學光、生展入列，精華、軒郁、達爾膚則跌出榜外。工商時報 ・ 1 天前
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」
[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額新頭殼 ・ 18 小時前