國際媒體都來了！ 宏福苑大火引關注 CNN：人口密集擴大災情

香港大埔宏福苑的火災，不僅是香港17年來最大的一場火，更震驚了國際社會。不少國際媒體，都在第一時間派採訪團隊到現場連線。其中新加坡亞洲新聞台的記者，把重點放在現場救災狀況的觀察；至於亞洲總部設在香港的美聯社和美國有線電視新聞網CNN，都派出資深記者，把報導重點放在人口密集的香港，可能進一步擴大死傷狀況。

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡，近300人仍失蹤。（圖／達志影像TPG）

香港新界大埔宏福苑的大火燒出了香港17年來最嚴重的火災事件，橘紅色火光從高樓不斷竄出，引起國際媒體高度關注，許多媒體迅速派出記者趕赴現場進行連線報導。新加坡亞洲新聞台記者Deborah Wong抵達現場後表示，一出車站就能聽到警笛聲，消防車從車站一路排到後方住宅區，空氣中瀰漫著濃重的燒焦味和濃煙味。新加坡亞洲新聞台的報導重點主要放在火災現場周遭的救災狀況。

亞洲總部設在香港的美聯社則將報導焦點放在死傷人數上。美聯社記者Raf Wober指出，傷亡人數尚未完全統計，也不確定有多少人無家可歸，目前香港仍處於動盪不安的局勢中。同樣將亞洲總部設在香港的CNN也派出資深記者進行連線報導。

CNN資深國際特派記者Ivan Watson分析認為，香港是全球人口密度最高的城市之一，居民住在狭小的公寓和20層、30層甚至40層的摩天大樓中。他不敢妄加猜測是否有人未能及時疏散，但指出宏福苑內有超過3成居民是高齡人口，且該住宅區有超過4000名居民，這些因素可能導致難以估計的死傷人數。

英國衛報在第一時間懷疑香港獨特的竹製鷹架可能是造成火勢延燒的原因。除了媒體報導外，英國外相也發文表達對此事件的痛心。台灣總統賴清德則透過X平台發文，除了致上最深切的慰問，也呼籲大家一起為香港祈福。

