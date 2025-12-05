國際學伴從螢幕交流到實境相見歡 文祥國小讓孩子看見地球村

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】當一輛巴士載著來自德國、日本、印尼的大學生學伴來到花壇鄉文祥國小校園。這不是旅行紀錄片的開場，而是文祥國小在台灣大學國際學伴計畫下，從遠距視訊延伸到真實相遇的溫柔瞬間。當天早晨，校園被清冷的空氣和期待的心情填滿。高年級學生組成歡迎隊伍迎接遠道而來的外國大哥哥、大姊姊。在彼此英文自我介紹後，台灣與外國的兩個世界就在孩子們互動的笑聲與眼神中慢慢縮短。槌球、美食DIY、茶道的體驗，文祥學童與外國大學生都能以語言或手勢、鼓勵的掌聲一起完成各種互動的學習體驗。

將學校最引以為傲的茶道社團作為與國際學伴交流的第一步，文祥國小學童的茶道功夫讓外國大哥哥大姊姊驚艷。（圖／記者周厚賢攝）

文祥國小校長楊素綾表示，最初申請國際計畫的目的是讓孩子們拓展視野，而這次從視訊到實體的過程，讓孩子們不只是聽見外國生活的描述，而是真切感受與人交流帶來的勇氣與好奇。她認為或許對這些孩子來說，這場交流不只會只是一次短暫的相遇，因為交流已開啟學童對世界各國不同文化的認識與好奇；然而對文祥國小而言，這次首度辦理的國際辦學實境交流就像一盞小小的燈，照亮孩子通往世界的第一條路。

從遠距視訊到實境互動，文祥國小師生歡迎國際學伴的到來。（圖／記者周厚賢攝）

本次活動全程參與的家長會長吳芳羽也表示，身為家長會長與家長，他非常重視孩子的國際視野。「我希望自己的孩子能從小在文祥就接觸世界。」他感謝楊素綾校長精心安排與推動，也感謝國際學伴遠道而來，讓文祥的學生在互動中啟發動力、自信與學習的熱情。校方也強調，未來將持續舉辦類似活動，讓這些剛萌芽的好奇心有更多機會發芽、成長，成為孩子們走向國際、擁抱不同文化時最堅實的底色。