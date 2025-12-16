國際學伴相見歡 花蓮國風國中英語交流走進校園

學生與學伴英語會話交流

延續學期間的視訊互動，花蓮縣立國風國中舉辦「ICL國際學伴相見歡」，讓國風國中學生與平時透過螢幕「線上交流」的臺灣大學國際交換生實體見面，彷彿「網友見面」一般，終於能面對面相處，讓國際教育不再只是線上相遇。



為了展現花蓮在地特色，國風國中語資班教師安排「校園大使」為交換生介紹校園，語資班學生以英語介紹學校特色與學習活動，並將交流焦點帶進「臺灣狐蝠與田浦生態池」。學生分組以圖卡與口述分享，說明狐蝠在生態系中的角色、棲地面臨的挑戰，以及守護行動可以從哪裡開始。從「介紹」到「倡議」，用英文把花蓮的自然故事說給世界聽，也把保育意識扎根在心中。活動還安排遊戲互動，讓學生體會到，英語不是考卷上的答案，而是能溝通的實用工具。



語資班老師莊佩蓉指出，透過國際學伴相見歡活動，學生能夠勇敢地以英語為橋樑，自信地分享與推廣花蓮的在地文化，展現臺灣之美。而且，國際學伴課程，讓學生有機會瞭解外籍學伴的國家文化，並且勇敢表達自己的文化，逐漸把害怕說錯的心情，轉化為願意開口的勇氣，並在真誠互動中累積自信。國風國中校長劉文彥則感謝臺灣大學ICL國際學伴團隊，讓孩子把線上互動累積的勇氣帶到現場，透過真實對話與共同任務，學會更自信地用英語表達，也在交流中理解多元文化的美好。