國際學位藏詐騙／免出國就能攻讀歐美碩博士 受害人集體怒控代辦業者設局捲款

留學代辦業者「道格拉斯商學院」請台灣教授替學生上課，宣稱可拿到歐美大學的碩博士學位。（翻攝業者臉書）

標榜在台灣上課，就可遠距取得18所歐美大學碩博士學位的代辦業者「道格拉斯商學院」，號稱已替5千多名學生取得學位，不過，本刊最近接獲不少學生投訴，說他們依合約繳交40到70萬元費用，也按時上課、提交論文，卻遲遲拿不到學位，業者則不斷推託。學生聯繫校方，才知道業者根本沒把錢轉給學校，還私下登入學生帳號、竄改個資，斷絕學生與學校聯繫、隻手遮天，目前已有10多名學生組成自救會，對業者提告，希望討回被騙走的學費。

廣告 廣告

被害學生Ａ先生告訴本刊，道格拉斯商學院標榜不需出國，就可取得英國大學的MBA學位，他考量能兼顧工作與家庭，還能省下出國念書的龐大開銷，便先透過電子郵件向英國國際招生組織查證，確認代辦業者有被授權合作招生，便簽約、繳交全額學費45萬元。

道格拉斯商學院爆發詐騙爭議，但仍持續招生中。（翻攝業者官網）

道格拉斯商學院宣稱總部在英國，台北辦公室（圖）則在信義區。

Ａ先生匯款後取得英國大學入學許可，業者稱之後每月其中一個週末需到業者的教室上課，課後繳交報告，上完8個月的課，就可著手撰寫論文，論文通過後1、2個月，就能夠拿到學位。

Ａ先生熬過課業、工作兩頭燒的煎熬，努力完成論文，確認審核過關後，卻苦等不到畢業證書，業者則不斷藉口推托，他便直接發電子郵件向英國大學詢問，不料，校方卻稱他有約台幣15萬元的註冊尾款沒付，也透露已終止和該代辦業者合作，Ａ先生還意外得知校方提供的學生帳號遭到代辦業者冒用，事後向代辦業者對質、要求退款，卻沒得到實質回應，只能先墊繳再提告求償。

英國國際招生組織建議Ａ先生盡快支付註冊費餘款，才能保住畢業證書。（讀者提供）

本刊調查，除了Ａ先生之外，去年5月，該業者代辦的西班牙大學博士班也爆發相同問題，多名學生組成自救會提告詐欺，還有一名大學教授Ｂ先生曾獲業者邀請授課，也差點成為詐騙幫凶。

道格拉斯商學院宣稱已成立20年，以「在家就能讀、工作學習兩不誤」的口號對外招生，強調與18所歐美大學合作，已幫助5千多名學生取得學位，官網指出其總部在英國，亞太地區多個國家都有分支機構，台灣公司登記負責人是香港人伍志偉，去年9月，道格拉斯商學院香港分公司就曾爆出類似糾紛，上了新聞，日本、泰國也傳出相同糾紛。

被害學生向英國大學查證，才知道校方早已終止與道格拉斯商學院的合作。（讀者提供）

本刊詢問教育部，官員表示，依規定，國外碩士累計修業時間須滿8個月，透過遠距方式取得的學分數，不得超過總學分數的1/3，民眾有任何疑問，都可向教育部查證，千萬不要受騙上當。

針對學生指控，道格拉斯商學院透過電子郵件回覆本刊，表示通過學業評核的學生，正式學位證書將在完成最終審核後約8至12週內發放；學費則是在學生論文通過評核後，由合作方完成學費結清與行政確認，部分個案目前仍處於校方行政或財務核對階段。

對於學生帳號爭議，道格拉斯稱，因部分學生英語能力有限，該公司人員在實務上協助學生與校方進行溝通與文件說明，包含帳號登入指引；最後強調該公司未收到合作單位或海外大學終止合作的正式書面通知，經學生反映後已同步展開內部查核；此事件後，已停止透過該合作管道推廣相關課程。

更多鏡週刊報導

國際學位藏詐騙1／花45萬遠距拿英國學位 他熬過地獄課程卻被坑了

國際學位藏詐騙2／知名代辦業者收錢竟暗槓 大學教授險成詐騙幫凶