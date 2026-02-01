國際學位藏詐騙1／花45萬遠距拿英國學位 他熬過地獄課程卻被坑了

道格拉斯商學院宣稱總部在英國，台北辦公室（圖）則在信義區。

上個月，一家代辦歐美大學碩博士課程的業者「道格拉斯商學院」，在臉書粉專上傳英國某大學畢業典禮的照片，並發文宣稱與歐美多所大學緊密合作，在職的台灣學生無須離開家鄉，也能獲取國際認可的歐美學位，文末還標註「遙距課程」「免聯考碩士」，讓許多想擁有歐美大學文憑的網友很感興趣。

不過，有網友在業者的臉書留下負評，還語氣強烈地痛批道格拉斯商學院是詐騙集團，強調學生付了高額學費，業者卻沒轉給學校，導致學生拿不到畢業證書，呼籲大家謹慎避雷，也意外引發多名被害學生參與討論。

1名被害學生Ａ先生告訴本刊，他為了提升職場競爭力，興起攻讀MBA（工商管理碩士）的念頭，後來看到道格拉斯商學院標榜不需出國，就可取得英國大學的MBA學位，不但能兼顧工作與家庭，還能省下出國念書的龐大開銷，所以預約諮詢，沒想到卻誤上賊船。

Ａ先生苦等不到畢業證書，多次向業者詢問，對方卻不斷推託。（讀者提供）

Ａ先生說，道格拉斯商學院的教育顧問強調，最快1年就可取得學位，還可飛到英國參加畢業典禮，Ａ先生十分心動，選定1所英國頗具聲望的大學，他因為擔心被騙，還先透過電子郵件向英國國際招生組織查證，確認道格拉斯商學院有被授權合作招生，於是安心簽約，並繳交全額學費45萬元。

英國國際招生組織建議Ａ先生盡快支付註冊費餘款，才能保住畢業證書。（讀者提供）

匯款後一週，業者通知Ａ先生已取得入學許可，並要求之後每個月要抽出一個週末，到業者的教室上課，課後繳交報告，上完8個月的課，就可以著手撰寫論文，論文通過後1、2個月，就能夠拿到學位。

Ａ先生告訴本刊，他到教室上課時，班上共有10多名同學，奇怪的是，授課的老師都是台灣人，課程跟作業都是全中文，好不容易熬到寫論文階段，業者告知須在5個月內分3階段繳交，包括1萬字英文論文、10頁PPT摘要及10分鐘的影片解說，這對還要上班的Ａ先生來說，壓力十分龐大。

道格拉斯商學院標榜遠距上課，在家就可以拿到歐美大學的碩博士學位。（翻攝業者臉書）

雖然如此，Ａ先生還是努力完成論文，直到收到學校寄發的成績單，確認審核過關，他才放下心中的大石，不過，奇怪的是，苦等多時，卻一直沒收到畢業證書，他詢問業者，對方每次都說會催促、會詢問，之後藉口越來越多，最後甚至索性不讀不回。他擔心自己的心血付諸流水，也懷疑業者有鬼，所以直接發電子郵件向英國大學詢問，結果讓他傻眼。

