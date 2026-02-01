國際學位藏詐騙2／知名代辦業者收錢竟暗槓 大學教授險成詐騙幫凶

道格拉斯商學院多次參加留遊學教育展，吸引不少學生。（翻攝業者臉書）

英國校方回覆Ａ先生，因為他未繳交英鎊3千6百元（約新台幣15萬元）的註冊費尾款，所以無法寄發畢業證書，更扯的是，校方還說因為有財務爭議，去年7月已終止和道格拉斯商學院的合作，也要求不得再用該校的名義招生，業者官網的學校介紹也必須下架。

校方還表示，註冊時已提供Ａ先生1組學生帳號密碼，方便雙方聯繫，且在撰寫論文之前，必須先登入帳號、觀看撰寫的教學影片，但業者完全沒有將此事告知Ａ先生，等Ａ先生取回自己的帳號時，赫然發現上面留的地址、電話及電子郵件信箱，全都是道格拉斯商學院香港分公司的資料，才知道受騙上當。

Ａ先生十分生氣，發信詢問英國國際招生組織，對方表示，學費應該自行繳給學校，代辦業者不可以代收學費。得知真相之後，Ａ先生轉向道格拉斯商學院對質，卻沒得到實質回應，為了拿到學位，Ａ先生只能繳錢給學校，之後再向業者提告求償。

本刊調查，除了Ａ先生選擇的英國大學之外，去年5月，道格拉斯商學院代辦的西班牙大學博士班也出問題，多名學生因為同樣狀況拿不到畢業證書，校方要求業者補繳學費，業者卻未回信，也沒付錢，10多名被害學生無法接受，組成自救會，並在去年11月到警察局報案，控告業者詐欺。

被害學生向英國大學查證，才知道校方早已終止與道格拉斯商學院的合作。（讀者提供）

1名大學教授Ｂ先生也告訴本刊，他之前曾獲道格拉斯商學院邀請，替研讀歐美大學MBA課程的學生授課，業者開出十分優渥的薪資，1個月只需上2天課，改完作業就能拿錢，他覺得很好賺，決定接受邀請，後來卻發現業者問題一堆、財務困窘，事後他查閱教育部相關規定，發現代辦業者只能招生、不能教學，擔心自己被牽連，才趕緊脫身。

去年2月開始，陸續有學生向Ｂ先生抱怨，說繳了論文卻沒拿到畢業證書，他協助學生向歐美大學聯繫，才發現道格拉斯商學院因擅自收費等原因，已被部分學校終止合作。東窗事發之後，有學生找業者催討，他們才選擇性地與被害學生和解、退款，但仍有不少學生被蒙在鼓裡或拿不回錢。Ｂ先生說，如此惡劣的業者卻持續在台灣招生、參加留學展，呼籲大家小心、別再受騙。

