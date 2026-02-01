國際學位藏詐騙3／道格拉斯商學院亞洲騙透透 教育部點出國外學歷採認關鍵

道格拉斯商學院台灣分公司負責人伍志偉（圖）是香港人，警方將通知他到案說明。（翻攝業者臉書）

本刊調查，道格拉斯商學院宣稱已成立20年，打出「在家就能讀、工作學習兩不誤」的口號對外招生，強調與18所歐美大學合作，已經幫助5千多名學生取得學位，官網指出其總部在英國，日本、香港、新加坡、馬來西亞、澳洲等十多個國家都有分支機構，看似頗具規模，台灣部分台北、台中、高雄都有辦公室，公司登記負責人叫作伍志偉。

Ｂ先生說，伍志偉是香港人，爭議爆發之後，台灣員工曾經嗆學生：「提告也沒有用！」十分囂張。事實上，去年9月，道格拉斯商學院香港分公司也爆出類似糾紛，上了新聞；日本、泰國也傳出相同糾紛。台灣學生得知後，致電向業者求證，卻無人接聽，在臉書詢問則被刪除，非常詭異。

道格拉斯商學院香港分公司去年9月爆發財務糾紛，還驚動警方上門。（翻攝TVB東張西望）

教育部表示，留遊學代辦機構應依《海外留學定型化契約應記載及不得記載事項》規定，與學生簽訂「留學定型化契約」，且依《大學辦理國外學歷採認辦法》規定，國外碩士累計修業時間須滿8個月，透過遠距方式取得的學分數，不得超過總學分數的1/3，而道格拉斯商學院明知如此，卻故意將規定寫進合約，研判就是為了規避責任。

道格拉斯商學院日本、泰國分公司，也爆發如同香港、台灣的糾紛。（翻攝TVB東張西望）

教育部建議，民眾可至教育部「海外留遊學資訊萬花筒」網站查詢契約查核合格的留遊學業者，或致電教育部詢問，也呼籲學子在留學前宜多方收集資料，慎選外國大學，也可查閱教育部建置的外國大學參考名冊專區（https://depart.moe.edu.tw/ed2500/News.aspx?n=E8380E03A0E16960&sms=D2E10027BB4EC183）。

教育部也強調，外國大學參考名冊是透過駐外館處查證當地國政府、學校等權責機關，或其認定的教育專業評鑑團體認可的大學名冊，作為國人留遊學選校的參考資料，並非 「認可名冊」；國內各用人或考試機構採認國外學歷者，由各該主管機關參照《大學辦理國外學歷採認辦法》規定辦理。

道格拉斯商學院則在官網宣稱，教育部認可他們合作的歐美大學文憑，但是教育部有官員指出，業者引用的教育部單位名稱與參考名冊，都是過時的內容，民眾有任何疑問，都應向教育部查證，千萬不要受騙上當。

針對學生指控，道格拉斯商學院透過電子郵件回覆本刊，表示通過學業評核的學生，正式學位證書將在完成最終審核後約8至12週內發放；學費則是在學生論文通過評核後，由合作方完成學費結清與行政確認，部分個案目前仍處於校方行政或財務核對階段。

對於學生帳號爭議，道格拉斯稱，因部分學生英語能力有限，該公司人員在實務上協助學生與校方進行溝通與文件說明，包含帳號登入指引；最後強調該公司未收到合作單位或海外大學終止合作的正式書面通知，經學生反映後已同步展開內部查核；此事件後，已停止透過該合作管道推廣相關課程。

