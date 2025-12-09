國際學生創意設計大賽 臺灣學子勇奪年度大獎

記者黃朝琴／臺北報導

教育部主辦2025「臺灣國際學生創意設計大賽」今（9）日頒獎，吸引全球73個國家地區、1029所學校、1萬6329件作品參賽，最終僅76件獲獎，獲獎率0.5％，競爭超激烈。臺灣學生表現亮眼，除了43件獲獎，還拿下最高榮譽「年度大獎」、「視覺設計類」金獎、「時尚設計類」金獎3項殊榮，展現我國創意設計的實力與國際競爭力。

教育部高教司長廖高賢致詞時指出，今年競賽以「Diversity（多樣性）」為主題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵新世代設計學子從不同文化、環境與社會面向出發，推動多元共融與永續發展。今年除既有「產品設計」、「視覺設計」與「數位動畫」3大類別，更新增「建築與景觀設計」及「時尚設計」2項類別，總獎金近新臺幣400萬元，全面展現設計跨領域的創新活力，明年更將以「韌性」為主題。

今年最高榮譽「年度大獎」，由國立臺北藝術大學洪菀妤的作品「化(Essence)」奪得。她分享，「化(Essence)」以詩意的視覺敘事描繪萬物從虛空生成的過程。草與葉在風的牽引下聚合成形，隨著感知的流動逐漸模糊邊界，呈現生命共鳴與萬物和諧共存的哲思。

「視覺設計類」金獎，由嶺東科技大學林侑蓁、劉琬君、賴詠其、何宜靜、賴卉婕、陳若瑄作品「青吱調(CICADA'S TUNE)」榮獲，作品以47種臺灣蟬鳴為基礎，將聲音透過3D列印轉化為可視的「聲波管」，讓觀者能同時「看見」與「聽見」蟬鳴，拉近人與生態的距離。

「時尚設計類」金獎，由嶺東科技大學莊惠評的「浮空綠洲(Nature’s Floating Sanctuary)」榮獲，該作品以空中城堡為靈感，融合綠植、金屬與工業元素，透過創新材質語彙與手工工藝描繪關懷、永續與未來願景。

「產品設計類」金獎，由英國皇家藝術學院林仲威的作品「珊瑚復育磚模組(Reefine)」奪得，作品以永續為核心概念的模組化人工礁石，同時兼具海洋生物棲位功能，為海域珊瑚復育提供更具環境友善與長期性的解決方案。

「數位動畫類」金獎，由英國創作藝術大學JAMES DOHERTY的「Before Lights Out」獲得，其敘述一隻孤單的狗與太空人意外相遇後，一同踏上前往月球的旅程。作品以溫柔細膩的視覺風格與寓意深遠的敘事，呈現陪伴、孤獨與追尋的情感張力

「建築與景觀設計類」金獎，則頒給日本早稻田大學MARINA KOIZUMI的「Kabukicho Complex-A Temporary Architecture for the Excluded: Toward an Inclusive Urban Future」，該作品關注青年在都市更新中失去庇護空間的議題，設計以木構與腳手架組成可延展的彈性建築，象徵城市包容與再生的起點。

今年總獎金近新臺幣400萬元，教育部補助「年度大獎」1名及5大類組金、銀、銅獎共15名、佳作共30名；看見臺灣基金會贊助「國際設計組織特別獎」21名，電路板環境公益基金會贊助「環境永續獎」3名、「特別地區獎」6名，鼓勵學生以設計實踐社會關懷與環境永續。