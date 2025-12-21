國際學生走進金山區校園

台灣國際青少年交流協會帶領22名國際學生學習華語並了解金山文化。（圖：新北市教育局提供）

▲台灣國際青少年交流協會帶領22名國際學生學習華語並了解金山文化。（圖：新北市教育局提供）

新北市教育局昨（二十一）日表示，長期深耕國際教育與雙語學習，讓孩子在真實交流中培養世界觀，自一○八年起攜手國際扶輪社、AIESEC等單位，已媒合近萬名國際學生走入校園。日前再與台灣國際青少年交流協會（TIYEA）合作，邀請來自美國、巴西等國共二十二位國際學生，走進金山區五所學校，與九十名國中小學生結為學伴，展開一場結合語言學習與在地文化的國際交流行動。

廣告 廣告

主辦活動金山高中校長陳玉桂表示，金山擁有地瓜、芋頭、茭白筍三寶與溫泉公園，是最具生活感的在地教材。學生以中英雙語介紹特產、美食與景點，帶領外國朋友漫遊金山，不僅成功推廣家鄉文化，也在一次次勇敢開口中，提升語言學習動機，培養對土地認同與自信。

帶隊的台灣國際青少年交流協會理事長蘇惠玲也指出，此次交流以外籍生「認識新北、服務新北」為核心，賦予外籍生「文化大使」角色，設計母國特色遊戲回饋新北學生，透過互教互學與情境式華語學習，讓國際素養深耕成長。

來自美國的呂伊萊同學(Eli Zeitlin)分享，起初聽不太懂全華語講解，在地學生會先用英語說明，再帶著他跟著念「芋圓、草仔粿、紅豆」，邊做邊學，讓華語學習變得輕鬆有趣；不僅學會用華語介紹甜點，也驚喜發現紅豆料理的多樣性，成就感十足。三和國小謝孟宸同學則表示，這次鼓起勇氣用英文進行自我介紹與校園導覽，看到國際學伴聽懂並以華語回應，深刻體會語言作為溝通橋梁的成就感，也首次接觸巴西劍玉、美國紙足球等文化遊戲，收穫滿滿。

教育局強調，國際學生走入校園，不僅提升其語言能力與文化適應力，也讓新北孩子在真實互動中學習溝通、理解多元文化。活動尾聲，來自不同國家的師生合唱《朋友》，為這段跨國情誼留下溫暖註記。未來教育局將持續拓展國際交流平台，讓新北校園成為連結世界、培育國際公民的重要起點。