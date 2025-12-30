國際學生高峰會桃園登場 全英語交流打造永續城市

桃園市教育局攜手瑞典駐台辦事處與路亞國際高級中等學校辦理的「2025國際學生高峰會」，於近日盛大舉辦。圖：教育局提供

當桃園高中生遇上法國學生與瑞典專家，會激盪出什麼樣的永續火花？由桃園市教育局攜手瑞典駐台辦事處（Business Sweden）與路亞國際高級中等學校辦理的「2025國際學生高峰會」，於近日盛大舉辦。此次活動以「永續園藝生態系統：未來城市的自然解決方案」為題，不僅邀請瑞典專家來台演講，更迎來31位法國高中生親臨現場，與桃園在地學子組成跨國團隊，透過全英語交流與實作，共同為氣候變遷下的城市環境尋找解方。

透過全英語交流與實作，共同為氣候變遷下的城市環境尋找解方。圖：教育局提供

教育局表示，讓學生在真實情境中與世界接軌，是推動國際教育的核心。此次高峰會不僅是一場學術講座，更是一個小型的聯合國教室。31位法國學生的加入，讓桃園學子無須出國，就能在在地場域體驗跨文化的激盪。

此次高峰會不僅是一場學術講座，更是一個小型的聯合國教室。圖：教育局提供

活動中，台、法學生混合編組，針對聯合國永續發展目標（SDGs），進行深入探討。從北歐的生態設計理念，到歐洲的氣候對策，再到台灣在地的環境議題，三方觀點在討論中不斷交織與碰撞。

此次高峰會強調「做中學」的素養精神。課程設計打破傳統聽講模式，安排了具挑戰性的「生態花園原型與建模」工作坊。學生們需共同面對「都市花園中的生物多樣性」與「生態系統服務應用於花園設計」等課題。

在實作過程中，台灣學生分享了亞熱帶氣候下的高溫多雨特性，法國學生則帶來了歐洲對於極端熱浪的應對經驗。雙方進行討論協作，將抽象的生態理論轉化為具體的模型設計，試圖在不同文化的環境經驗中，找到通用的自然解決方案。

參與活動的陳同學興奮地表示，「一開始知道要跟法國同學同一組很緊張，怕英文講不好。但開始討論『如何看待生態服務系統 』時，發現大家對環境的關心是一樣的。我們這組結合了台灣的集水設計和法國同學提議的植栽配置，這種跨國合作的感覺真的很酷。」另一位參與的李同學則說，「法國同學對於『生物多樣性』的看法很獨特，他們很強調要在花園裡留空間給昆蟲和鳥類。這次不僅學到瑞典專家的專業知識，更從法國朋友身上看到不同的環保生活態度，讓我覺得自己真的是全球公民的一份子。」

教育局強調，此次活動成功連結了瑞典的專業技術、法國的國際夥伴與台灣的在地實踐。透過「探究、實作、發表」的歷程，學生不僅提升了英語溝通自信，更重要的是培養了跨文化的團隊合作能力。桃園市將持續創造此類國際交流機會，讓下一代具備解決全球問題的視野與能力。

