國際學者籲台灣碳定價隨時間調整 環境部：每年檢討

環境部27日舉行「台灣淨零轉型與碳定價治理」論壇，邀請國內外專家學者與會。（林良齊攝）

我國將於2026年起首度收取碳費。環境部27日舉行「台灣淨零轉型與碳定價治理」論壇，邀請國內外專家學者與會，而倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所學者Joshua Burke 分享時以新加坡為例指出，碳稅（費）價格剛開始很低沒有問題，但價格提提高才是重點，認為台灣碳定價應落於亞洲中段，有意義的碳費水準會與各國情不同而定，建議台灣應隨時間調整。

我國碳費制度上路後首次費率為一般費率300元、優惠費率A為100元、優惠費率B為50元，還有打2折的高碳洩露係數，碳費審議會也曾建議2030年碳費應達每噸1200元至1800元之間。

廣告 廣告

前環境部政務次長、政治大學國際經營與貿易學系教授施文真表示，前總統蔡英文於2021年宣誓要在2050年達成淨零目標的政治承諾後，行政院隨即規劃淨零路徑、關鍵戰略，並且大幅度修正氣候變遷因應法，新增碳費制度，而賴清德總統上任後也再次承諾並訂定2032年及2035年目標。

施文真說，為了使用優惠費率，企業需要提出自主減量計畫，目前收到430廠申請，其中有16％採用較高水準，其他則採用相較低標準，若這些企業可以依循計畫執行，預估可以減碳達3.7億噸。

Joshua Burke說，全球近年來碳定價工具急劇成長，目前全球已有80種工具，預估可以涵蓋28％碳排，相較過去顯著成長，預估每年收益可達逾千億美元，「但這是用來減碳而非賺錢」，推估而言全球碳定價平均可以達到10％減碳效果。

有民眾好奇碳定價水準會與減碳有何關聯性，Joshua Burke指出，有意義的碳費水準會與各國情不同而定，建議台灣應隨時間調整。

環境部氣候署長蔡玲儀說，2024年碳費審議會確實有建議碳費應要逐步上升，每年都要開會檢討。至於外界關切的自主減量計畫及「高碳洩漏風險事業認定原則」則會在年底前出爐。

更多中時新聞網報導

強度夠不夠 至少微喘微汗

施暴台鐵員工 立委提案增刑責

全台首例 創新心律調節器救命