國際宜居社區 華醫USR團隊助南化區北寮里摘銀

中華醫大USR團隊結合學校專業發展特色，為南化的社區居民營造宜居、友善的樂活環境。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

中華醫事科技大學ＵＳＲ團隊協助南化區北寮里獲得二０二五國際宜居社區競賽銀獎，這是華醫ＵＳＲ團隊第三度協助台南市的社區拿下國際宜居社區的榮耀，讓世界看見小而美、綠色幸福的台灣社區的特色與美麗。

國際宜居社區競賽（LivCom Awards）被譽為全球社區與城市環境管理領域的「綠色奧斯卡」，十一月下旬在土耳其伊斯坦堡舉行，共有三十四個國家、三十四個城市及地區，以及三十七個專案受邀進入決賽，中華醫大ＵＳＲ（大學社會責任）團隊由王靖婷老師等成員，代表台南市南化區北寮里前往參賽，透過精彩的簡報內容和實地拍攝的照片和影片，獲得評審團的肯定，榮獲Ａ類社區銀獎。

廣告 廣告

此外，中華醫大ＵＳＲ團隊也以南化區的地理特色和旅遊景點為主題，代表參加2025 The World in Florence（佛羅倫斯世界博覽會），拿下佳作的獎項。同時獲得國際宜居社區銀獎和世界博覽會佳作的獎勵，對中華醫大和南化區堪稱雙喜臨門，並為大學社會責任的落實做了最佳體現。

值得一提的是，這也是中華醫大ＵＳＲ團隊透過大學社會責任與社區實踐計畫，第三度為在地區里贏得國際宜居社區獎項。其中，二０二三年代表台南市楠西區密枝里榮獲國際宜居社區競賽Ａ類社區銀獎；二０二四年代表台南市白河區草店里榮獲國際宜居社區競賽Ａ類社區銅獎；今年再代表台南市南化區北寮里榮獲國際宜居社區競賽Ａ類社區銀獎。

代表前往進行參賽簡報的中華醫大ＵＳＲ團隊王靖婷老師表示，中華醫大善盡大學社會責任，ＵＳＲ團隊長期投入資源，結合學校專業發展特色，深入北寮里活化在地特色和產業，以培力地方永續、共好、共榮為理念，透過大學、在地中學、公部門、地方社區與居民合作，長期投入環境改善、社區營造、旅遊推廣等多元社會責任實踐。