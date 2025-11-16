國際專家與區域夥伴共聚奇美 分享前沿醫療經驗

奇美醫療體系3院區「雙管奇下．深耕台南」國際研討會登場，邀請國際專家與區域夥伴共聚，透過跨領域等合作，分享前沿醫療經驗。（奇美醫提供）

奇美醫療體系永康、柳營、佳里院區「雙管奇下．深耕台南」國際研討會登場，以「深耕台南，健康台灣」為核心精神回應「世界抗生素週」，也象徵奇美長期在品質管理、病人安全與感染防治上的系統性努力，透過跨領域等合作推動南台灣健康與韌性醫療的力量。

奇美醫院品質管理部長杜漢祥表示，此次國際研討會是奇美醫療體系跨院區及層級合作，整合永康奇美醫學中心、柳營奇美區域教學醫院及佳里奇美地區教學醫院。3院區除院長室長官、臨床領導者、品質管理及感染管制團隊進行成果分享，更首次共同推出「醫品病安願景實踐」成果，證明奇美醫療體系是一個以共同願景共同前進、整合力極強的醫療系統，並展示醫療體系如何從策略、技術、文化全方位推動智慧醫療、醫療品質及安全。

此外，研討會更邀請陽明、嘉義基督教、台南新樓、永和醫院等多家區域夥伴醫院與診所，及台南市衛生局及疾病管制署南區管制中心等共同參與，一同見證「抗生素聯盟群組」在抗生素治理、感染防治與醫療品質上的成果，形成南台灣的大型「醫療聯盟」。

同時亦邀請疾管署長羅一鈞分享台灣在疫情後公共衛生改革上的重要方向，呼應此次研討會強調的系統性韌性與健康安全。

研討會內容涵蓋國際醫療趨勢、公共衛生、品質管理、人因工程、用藥安全與智慧醫療應用等主題。邀請美國UCSF的Dr. Bruce Agins以全球視角探討如何從品質改善走向健康正義？日本九州大學的Dr. Shin Ushiro則以預錄專題與即時連線方式，分享日本在病人安全教育與人因工程上的創新經驗。

奇美醫副院長湯宏仁表示，「雙管奇下．深耕台南」不僅是一場研討會，更是一個共同願景的具體展現。3院區攜手聯盟醫院所展現的跨院整合能量，代表台灣醫療不再只是單點突破，而是以系統性合作推動整體提升。