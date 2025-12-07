國際導演李安坦承在創作低潮 拒拍AI電影

記者倪有純攝

國際導演李安7日在台灣出席新書《十年一覺電影夢》經典新版發表會，暢談他入行拍片前半段的「純真年代」，他特別提到即將面對老年，體力變化已有感，未來也要學習面對死亡的功課。他說，沒有想到他拍的電影被稱為「父親三部曲=，《囍宴》，並不是拍同性戀電影。

李安承認，今年他在低潮中，3C什麼的，讓他混亂，不知電影要怎麼走下去，他說，今年是他反省年，希望能拍幾部他想拍的電影。

李安接下來的規劃，他表示目前有講述華人在美挖礦打拼的題材《金山》會先拍，已籌備了8年的經典人物傳記《李小龍傳》接續拍，他說：「《金山》今年已前期製作了4個月，開拍前錢不夠被叫停，等加州的退稅法過了，希望明年能開始拍。」而《李小龍傳》，卡在拍攝的創意、版權跟籌資，進度比《金山》慢，但也會拍。

廣告 廣告

對於Netflix併購華納兄弟一事，李安形容現在就是規模大的來進行統籌的時代，有新的法則出現，但他不會拍數位電影，「但我們還是努力做特殊的東西，不一定都是讓大公司來統籌，大家都一樣的話就用AI就好了。」對於AI強勢影響影視環境的潮流，李安也自認有「政治不正確」的看法，「我目前不是很擔心AI是否會取代我們，我比較擔心我們的思想跟行為AI化，這是我比較掛心的一點，用AI也跟AI抗衡，大公司就比較像AI，我的態度是這樣。」

談到他過往的電影創作就是他的生長故事，書中寫到李安早期的導演作品《推手》、《囍宴》、《飲食男女》是「父親三部曲」，李安說：「在我的所謂純真年代，孝順蠻重要的，《囍宴》只是戲劇張力，我並不是拍同性戀電影，而是倫理，我父親是我唸台南一中時的校長。」從小李安的生活就還在父親的威權底下生活，成為創作養分，他笑說：「像我母親對我就是溺愛，太和平的東西有什麼好記的？」

他表示這本書會再版推出，是半年前姪兒說想買1本繁體字版本，請他簽名送給朋友，「結果我姪兒買不到，我就跟出版社說：『有朋友買不到，再出版1次吧。』」

李安到了好萊塢，又變成拍了《理性與感性》、《綠巨人浩克》、《斷背山》等題材？他解釋說：「其實我也不知道為什麼，我太太說應該是我書也沒有讀好，玩也沒有玩到，以前人家都在看電影而我要補習，我高一身高才150幾公分，到美國20多歲還長了2公分，長得非常慢」

李安開玩笑說：「人家說婚姻要忠誠，但拍電影題材沒有必要忠誠，我喜歡拍不同的東西，假設如果不賣座，下1部片就乖一點，價錢乖一點、題材乖一點，拍片要創新，好玩才是重點。」

記者倪有純攝