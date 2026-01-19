國際小鋼胚漲價 豐興鋼筋漲200元

近來除國際碳鋼、不銹鋼價一片漲聲外,條鋼類的鋼筋也喊漲。受到國際小鋼胚半成品價格上漲與料源短缺影響,國内電爐大廠豐興19日開出的本週盤價,為反映成本,決定調漲鋼筋價格,每公噸漲200元,這是鋼筋自去年11月24日起連8週平盤後首度漲價,提振市場信心。

對此,豐興業務部協理、也是發言人莊文哲表示,這次鋼筋漲價,主要重點在於國際鋼胚上漲,且貨源短缺，導致鋼筋成本上升後,鋼廠勢必要適度反映成本和市場行情。

豐興此次漲價的舉動,市場預期,其他東和鋼鐵、威致及海光等鋼筋大廠也將會跟著反映行情。

豐興於1月5日率先調漲廢鋼價格,每公噸漲200元後,19日開出的本週盤價,國内廢鋼基價平盤,但鋼筋基價每公噸上漲200元,另型鋼產品基價也維持平盤。

國際原料行情方面,豐興指出,美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平,每公噸為315美元，但美國貨櫃廢鋼本週上漲至每公噸308美元，至於澳洲鐵礦砂,上週則由每公噸109.2美元,下跌至106.55美元。

豐興調整價格後,廢鋼每公噸牌價維持8,400元,鋼筋每公噸牌價調高為16,600元,型鋼每公噸牌價維持23,000元。

