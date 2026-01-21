國際局勢不穩金價又狂飆逾2% 高速朝5000美元關卡邁進

在英國倫敦展示的黃金條塊。路透社



在各界屏息以待美國總統川普強索格陵蘭可能引發的後果時，全球股市大跌下，做為避險資產的貴金屬繼續一支獨秀飆漲。黃金現貨價格週三（21日）飆漲逾2%，一度幾乎觸及4900美元價位，距離5000美元心理關卡僅一步之遙。

金價週二（20日）才剛突破站穩每英兩4700美元價位，週三就又輕鬆突破4800美元價位。黃金現貨價格一度站上每英兩4,887.82美元的歷史新高，台灣時間晚間交在約4866美元價位，單日漲幅達2.11%，可說已站穩4800美元關卡。

Nemo.money市場分析師杜塔表示：「推動金價的因素不計其數，其中最核心的無疑是其避險屬性。隨著川普總統預計將於今日稍晚在達沃斯發表談話，格陵蘭危機正處於暴風核心。」

SP Angel投資顧問公司分析師麥爾指出：「隨著投資人持續尋求抗通膨與避險資產，我們預期金價即將衝破每英兩5000 美元。」不過他也提醒，如果黃金現貨ETF的買盤開始減弱，上漲趨勢可能會有所放緩。

川普週二（20日）重申要讓美國獲得格陵蘭島控制權的野心，並拒絕排除武力奪取這座北極島嶼的可能性。儘管歐洲各國強烈抗議，川普週三抵達瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF）時，極可能進一步強化其索求立場。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）明確表示，她絕不會向川普的要求低頭，也不會放棄格陵蘭。人口僅5萬多人的格陵蘭是丹麥屬地。

計算美元對主要貨幣匯價的美元指數目前在兩週低點附近徘徊。由於白宮對格陵蘭的威脅，引發了美國資產遭到全面拋售，從美元、美股到美債無一倖免。美元走軟使得以美元計價的貴金屬，對海外買家而言更具吸引力。

此外，投資人正密切關注美國最高法院對川普撤換聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）是否合法的判決。如果庫克真的可以被川普「開除」，將加劇市場擔憂聯準會能否維持獨立性，讓美元承受更重的貶值壓力。

Nemo.money的分析師杜塔也補充說：「持續的不確定性與『貨幣貶值交易（debasement trade）』正推高包括白銀在內的所有貴金屬，投機資金也正在推升白金價格。」

比起黃金，白銀的市場很「淺盤」，上下波動極大，但這幾天也有屢屢攻向每英兩100美元心理價位的趨勢。白銀現貨價格在台灣時間週三晚間交在約每英兩95.1美元附近價位，單日漲幅近0.4%。

白金現貨價格週三曾觸及每英兩2511.8美元的空前新高，後來漲勢回落收縮至約0.1%，交在每英兩2465.55美元。另一貴金屬鈀金現貨價格週三觸及一週高點後漲勢收縮，漲約0.1%，報每英兩1864.09美元。

