國際局勢動盪不安 吠陀占星師：注意6大災難

吠陀占星研究者李靜唯表示，1月上旬罕見星象交會象徵能量劇烈拉扯，世界與個人層面皆須提高警覺。她示警，1月上旬需特別留意與衝突、恐攻、航空安全、旅遊風險、地震及其他自然災害相關的事件。

李靜唯在臉書粉專《靜唯老師》發文表示，自己剛自南印度泰米爾邦返台，連續兩次踏上印度進行宗教與火供儀式後，身體雖感疲憊，內在卻承載大量難以忽視的能量與訊息，促使她特別關注近期的星象變化。2026年開年以來，美國總統川普針對委內瑞拉政權採取強硬行動、伊朗境內反政府示威擴散，以及多起區域性突發事件接連發生，使國際社會瀰漫不安氛圍。

李靜唯指出，1月9日前後晚間8時左右，射手座將出現金星、太陽與火星完全合相的現象，同時對衝位於雙子座、仍處逆行狀態的木星。她認為此類行星排列相當罕見，象徵三股本質不同的力量同時被推向極端，形成高度對立與不穩定狀態。太陽與火星合相往往代表權力快速集中、強勢者影響力擴張，但也暗示領導階層可能面臨突發風險，甚至出現權力結構動盪的可能性。李靜唯分析，若再結合金星能量，原本象徵愛、關係與財富的金星，在過度接近太陽時容易被「灼傷」，使情感轉為佔有，資源引發爭奪。

在宏觀層面，李靜唯提醒1月上旬需特別留意與衝突、恐攻、航空安全、旅遊風險、地震及其他自然災害相關的事件。她認為近期國際與區域性動盪，正是此波星象能量提前顯化的結果。

李靜唯進一步指出，這樣的星象不僅反映在國際政治與經濟層面，也可能對人際關係造成衝擊。當權力與情感交織失衡，原本穩定的關係可能出現裂痕，她提醒大眾須清楚區分「關懷」與「控制」，避免以愛之名合理化壓迫行為。

不過李靜唯也強調，這組星象並非全然負面。水星與逆行木星形成互動，將放大資訊、溝通與輿論的影響力。在此期間，一句失言可能引爆巨大爭議，但若能說出真相，也有機會帶來正義、突破與集體覺醒。

李靜唯總結指出，1月前半段整體能量強烈，影響層面恐不只限於短期事件，而是為未來局勢埋下轉折伏筆。對世界而言，這可能是一個新時代的推進點；對個人來說，則像站在必須做出選擇的門檻前。她呼籲民眾這段時間不必陷入恐慌，而是應冷靜審視自身方向，在關鍵時刻為人生做出更清楚且負責的決定。

