國際局勢動盪！國師唐綺陽曝星象「業力恐引爆」 示警做一事下場慘

生活中心／林昀萱報導

唐綺陽透過星象分析近日局勢。（圖／大慕影藝提供）

近日國際局勢動盪，美國總統川普（Donald Trump）在委內瑞拉軍事行動宣布接管並盯上格陵蘭，揚言將對格陵蘭採取行動；伊朗爆發血腥鎮壓。被稱為「國師」的星座專家唐綺陽也示警，業力將逐一引爆，「逃避、上癮與自欺」的後果恐會非常慘。

唐綺陽11日發文解析近日星象，指出諸星齊聚魔羯星群（金、日、火、水）時引發，讓「上面的人、長官、政府」或被注意、被炎上、或有所行動，全世界都相當忙碌，於是有美國逮捕委內瑞拉獨裁總統馬杜洛夫婦受審；知名餐飲商傳出通路定價問題，執行長出面滅火等事件等。

這些事也相應海王星進入最後衝刺期、土星雙魚進入倒數一個月，也可能讓許多隱藏的秘密、詐騙事件、因果業力都逐一引爆，雖引爆的只是少數，畢竟有些仍「因緣不具足」，但仍十足警世。唐綺陽提醒，人最好不要做惡，否則天理昭昭，報應不爽，不是不報時候未到。另外，海王星雙魚也提醒人注意「逃避、上癮、自欺」會有何後果，也因有了後果，人們才能甦醒，進而能有判斷；欺騙之苦似乎是成長須付出的代價。

17日金星將打頭陣離開摩羯進入水瓶，「人之事」將成焦點，像是婚喪喜慶等重要活動集結，或參與社區、學校、公司活動、尾牙等社會活動，或是朋友聚會變多，認識不少新朋友。水瓶也會有「民意展現」，且隨諸星陸續進水瓶，人民意志更蓬勃、更有力，形成趨勢。人們也會探討市場走勢、網路現象、政治動態，因為那都是民意所趨導致，諸星雲集水瓶時必成焦點。

廣告 廣告

唐綺陽表示，因為是金星，所以上述水瓶之事，也多以「彰顯價值」為取向，像是支持民意、支持「創意、搞怪」的風格，支持水瓶式的不按牌理，覺得有趣可愛。「也請水瓶人stand by，當諸星陸續離開『休息、無力』的十二宮，陸續進命宮，就是展現活力，成為主角、開始活躍時。」

三立新聞網提醒您：

以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

預言「他」2026連任有阻礙、2028可攻下總統！命理師斷言：機會太大了

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光 丫頭爆料遭小薰陷害解約

台海若開戰你願上戰場？投票結果超震撼 警消爆巷戰訓練秘辛

美若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」 她揭1原因：遲早都要做

