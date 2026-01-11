國際局勢震盪！命理師見星象異動示警：小心6大災難

命理專家、吠陀占星研究者李靜唯指出，1月上旬特殊星象交會，象徵能量劇烈拉扯。（示意圖／翻攝自pixabay）





2026年開年以來，全球局勢接連出現高度震撼性發展，美國總統川普針對委內瑞拉政權的強硬行動、伊朗境內反政府示威擴散，以及多起區域性突發事件，使國際社會瀰漫不安氛圍。對此，命理專家、吠陀占星研究者李靜唯指出，1月上旬特殊星象交會，象徵能量劇烈拉扯，世界與個人層面皆須提高警覺。

美國總統川普活捉馬杜洛，並接管委內瑞拉。（示意圖／翻攝自pixabay）

李靜唯近日於社群平台分享觀察表示，自己甫自南印度泰米爾邦返台。她提到，連續兩次踏上印度進行宗教與火供儀式後，身體雖感疲憊，內在卻承載大量難以忽視的能量與訊息，促使她特別關注近期的星象變化。

李靜唯指出，1月9日前後晚間8時左右，金星、太陽與火星將在射手座形成完全合相，同時對衝位於雙子座、仍處逆行狀態的木星。此類行星排列相當罕見，象徵三股本質不同的力量同時被推向極端，形成高度對立與不穩定狀態。

李靜唯分析，太陽與火星合相，往往代表權力快速集中、強勢者影響力擴張，但也暗示領導階層可能面臨突發風險，甚至出現權力結構動盪的可能性。若再結合金星能量，原本象徵愛、關係與財富的金星，在過度接近太陽時，容易被「灼傷」，使情感轉為佔有，資源引發爭奪。

太陽與火星合相，往往代表權力快速集中。（示意圖／翻攝自pixabay）

李靜唯進一步指出，這樣的星象不僅反映在國際政治與經濟層面，也可能對人際關係造成衝擊。當權力與情感交織失衡，原本穩定的關係可能出現裂痕，提醒大眾須清楚區分「關懷」與「控制」，避免以愛之名合理化壓迫行為。在宏觀層面，李靜唯提醒，1月上旬需特別留意與衝突、恐攻、航空安全、旅遊風險、地震及其他自然災害相關的事件。她認為，近期國際與區域性動盪，正是此波星象能量提前顯化的結果。

不過李靜唯也強調，這組星象並非全然負面。水星與逆行木星形成互動，將放大資訊、溝通與輿論的影響力。在此期間，一句失言可能引爆巨大爭議，但若能說出真相，也有機會帶來正義、突破與集體覺醒。

李靜唯總結指出，1月前半段整體能量強烈，影響層面恐不只限於短期事件，而是為未來局勢埋下轉折伏筆。對世界而言，這可能是一個新時代的推進點；對個人來說，則像站在必須做出選擇的門檻前。她呼籲民眾，這段時間不必陷入恐慌，而是應冷靜審視自身方向，在關鍵時刻為人生做出更清楚且負責的決定。

