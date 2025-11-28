國際山達基人協會年度晚會 公佈全球人道計畫進展與規模擴張

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 國際山達基人協會（IAS）近日於教會創始人L. 羅恩賀伯特位於英國的故居舉辦年度晚會，由國際山達基教會領導人宗教理事會主席大衛・密斯凱維吉先生親自主持，向全球公佈過去一年在各項人道主義活動上的進展與成果。

本次晚會匯集了來自六大洲的貴賓與會員，並透過高畫質轉播向全球播送。IAS報告指出，自1984年成立以來，會員基礎已從最初的39個國家，擴展至全球191個國家，持續致力於提供援助與促進全人類的福祉。

山達基教會高雄機構董事長薛智元表示，IAS所推動的反毒、人權、品格教育等計畫，皆是全球共同面臨的課題，透過志同道合的夥伴攜手努力，共同推動世界持續朝更好的方向發展。

聚焦實質影響：關鍵計畫成果公佈

IAS的人道主義計畫在不同領域展現了具體成效：反毒教育： 無毒世界基金會作為全球最大規模的非政府反毒教育計畫，過去一年內於150個國家舉辦超過2,700場活動，推廣「毒品真相」教育。

人權倡導： 人權團結聯盟致力於落實《世界人權宣言》。去年，該聯盟協助了逃離阿富汗的哈札拉族難民認識自身人權，並在澳洲成功促成一項運動，使當地歧視事件下降30%。

品格教育與更生： L. 羅恩賀伯特撰寫的非宗教性道德指南《快樂之道》，被納入菲律賓南部最大監獄的更生計畫。數據顯示，該方案使近4,000名受刑人重拾尊嚴，並促使獄中違規行為下降67%，此成效已促使該方案推廣至全國監獄系統。

心理健康：公民人權委員會（CCHR）持續在心理健康領域揭露並制止不人道行為。其全新紀錄片《暴力行為處方箋》已於12月9日國際反貪腐日於Scientology聯播網首映。

國際志願牧師：80萬公里的救援行動

晚會也特別表彰了國際志願牧師團隊的救援行動。他們隨時在第一線為全球災難現場提供援助，包括西班牙洪水、肯亞豪雨、尼泊爾7.1級地震、德州急洪與洛杉磯野火危機等。

在過去一年中，這支團隊行經超過80萬公里，無私協助受災民眾，同時訓練25萬人掌握解決生活問題的技巧，以應對各種緊急狀況。

總結而言，國際山達基人協會透過其擴展的全球網路與多元化的人道主義計畫，持續兌現其致力於改善世界現況的承諾。IAS強調，這些成果的實現，歸功於全球會員、志願者與合作夥伴的共同努力與貢獻。