國際崇她社捐贈慈愛基金攜手市公所送暖弱勢
記者林中行／花蓮報導
國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋率領社內姊妹們前往花蓮市公所拜會，並以個人名義捐贈新臺幣十萬元至市公所慈愛基金，支持「愛心年菜發放」計畫，盼在歲末寒冬之際，為弱勢家庭送上一份溫暖與關懷。花蓮市長魏嘉彥親自接待，並頒贈感謝狀，肯定彭社長長期關懷地方、熱心公益的善行義舉。
市長魏嘉彥表示，慈愛基金長期用於協助急難救助及弱勢家庭關懷服務，愛心年菜發放更是每年歲末的重要工作，讓經濟困難家庭也能感受團圓溫馨。感謝彭莉蘋社長慷慨解囊，以實際行動支持市政，為社會注入正向力量。
國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋表示，自己過去曾任職於花蓮市公所社會及勞工課，親身接觸許多弱勢家庭，深刻體會他們在生活與經濟上的壓力與無奈，也更理解基層工作的辛勞，因此此次特別以個人名義捐款，希望拋磚引玉，號召更多善心人士共同關懷弱勢族群，讓愛持續循環。
彭莉蘋指出，國際崇她社預計今年五月在台北舉辦國際會員大會，屆時將有超過三百位會員參與，她期盼透過活動凝聚姊妹情誼，也順便邀請全國會員姊妹來到花蓮觀光旅遊，看見花蓮之美。
魏嘉彥指出，花蓮擁有豐富自然景觀與人文風情，歡迎全國崇她社友們在參加大會之餘，深入體驗花蓮的山海魅力與在地文化，也期待彭社長協助宣傳，邀請更多人走訪花蓮、認識花蓮，為地方觀光發展注入新動能。
其他人也在看
永壽基金會深耕尼泊爾 推月經教育、醫療包
（中央社記者陳至中台北12日電）永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。
暖心年菜送獨居長輩！ 議員、里長攜手曉明社福基金會送暖
農曆春節將至，曉明社會福利基金會（天主教聖愛山莊）特別準備暖心年菜，為太平區聖和里弱勢獨居長輩送上溫暖。在黃佳恬議員與聖和里劉佳明里長協助媒合下，將一份份豐盛年菜親送到長輩們手中，讓長輩感受過年的氣氛與關懷。黃佳恬議員表示，年節是團圓時刻，但仍有弱勢長輩獨自生活，更需要社會多一分陪伴與關心。感謝曉明社會福利基金會長期投入公益，也謝謝劉佳明里長協助盤點，讓資源真正送到需要的人手中。環保局也一同參與關懷活動，現場太平清潔隊同時宣導垃圾清運與分類觀念。透過公私協力，讓愛在社區持續流動，陪伴長者溫暖過新年。更多新聞推薦 ● 小年夜前白天溫暖舒適 除夕至初三迎風面轉濕涼
開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台灣與矽谷深科技投資
中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」，已於 2025 年 12 月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣 33 億元。
國美館攜手學學文化創意基金會 228隻「感動馬」壯觀展出
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起推出「島嶼拾色—感動馬
年終別只犒賞自己！鉅亨買基金：善用母子基金 讓獎金成為資產放大種子
年終獎金入袋，不少人第一時間想犒賞自己。「鉅亨買基金」建議，若能將奬金區分為「享受」與「投資」兩個口袋，2026年反而可能成為資產放大的起點。可投資部位建議以基金為核心，並搭配母子基金機制進行規劃，在攻守兼備下提升效率，讓年終成為長期累積資產的種子。
中嘉寬頻啟動愛在社區心手相映愛心捐贈計畫 襄助華山基金會照顧弱勢長輩
為回應社會結構變遷下的資源落差，中嘉寬頻－三冠王．雙子星正式啟動「愛在社區．心手相映」愛心物資捐贈計畫，總經理陳建村12日帶領公司同仁前往華山基金會安平天使站捐贈物資，盼以實際行動補足長輩生活需求，回應社會結構變遷下的資源落差問題與需求，也善盡企業責任及建立長期務實的公益參與模式。中嘉寬頻－三冠王．雙子星總經理陳建村表示，該企業深耕地方多年持續關注社區長輩與弱勢族群需求，此次捐贈物資包括紙尿布、清潔用品、芝麻燕麥飲、麵條等，都是生活必需品，希望補足長輩日常生活所需，減輕照護壓力，讓愛心真正落實在社區角落；另外，今年公司今年同樣提供低收入戶收視全免以及網路半價優惠，歡迎低收家庭前往公所申請證明，再向公司登記即可享有優惠。華山基金會安平天使站長李維禎指出，華山基金會長期服務獨 ...
棒球／球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童 啟動募資活絡地方經濟
花蓮縣去年受到強烈颱風樺加沙外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭受嚴重災情，面對災後重建的長期挑戰，球芽基金於災後持續與鄉內3所服務學校保持密切聯繫，關懷孩子們的學習與生活狀況，期盼在...
球芽基金捐百萬助光復學童 啟動募資活絡地方經濟
（中央社記者蘇志畬台北12日電）花蓮縣光復鄉去年遭遇洪災，球芽基金協助3所服務學校光復國中、光復國小及太巴塱國小走上重建道路，除捐贈百萬禮券外，也同步推出募資行動，讓小朋友能重拾最愛的棒球。
板橋榮家「駿馬迎春」 結合蔡衍明愛心基金會迎新年
為了讓長輩擁有一個既熱鬧又溫馨的春節，板橋榮家與蔡衍明愛心基金會攜手合作，舉辦「駿馬迎春」聯歡暨摸彩活動。現場不僅星光熠熠，更有來自財團法人榮民榮眷基金會等多個單位傾力支持，提供高達 470 份摸彩禮品，讓板橋榮家洋溢家人聚會般的歡樂與幸福。蔡衍明愛心基金會蔡紹云董事長致詞時感性分享：「今天是基金會 2026 年開春的第一場活動，第一站特別選擇板橋榮家，是因為這裡與基金會推崇的『孝親』精神完全契合。」蔡董事長除了祝福長輩們「人旺、財旺、身體旺」外，更親自致贈紅包給榮家最高壽的陳延忠伯伯，象徵著基金會對長輩最誠摯的敬意與祝福。活動由金鐘主持廖偉凡以活力四射的「梅蘭梅蘭我愛你」拉開序幕；隨後多位知名藝人接力登場，將氣氛烘托得感性又歡樂;劉美珠以鳳飛飛組曲與「粉紅超跑」傳遞媽祖的平安守護；蘇霈以甜美嗓音詮釋「甜蜜蜜」，更與 90 歲的陳伯伯深情對唱「春夏秋冬」；蕭惠獻唱「雁兒在林梢」，深情的歌聲讓許多長輩聽得如痴如醉；劉美玲以「迎春花」為現場灑滿新春的喜慶;章永華則帶來「廟會、天真活潑又美麗」，現年 81 歲的他氣色紅潤，一邊演唱一邊勉勵台下長輩：「要跟我一樣，活得健康、活出生命力！」最讓長
球芽基金》捐百萬禮券溫暖光復學童 啟動募資活絡地方經濟
災後復原，從來不是一段短暫的過程。除了第一時間的即時關懷，更需要長期且穩定的陪伴，才能協助孩子與家庭，在漫長的重建道路上，一步步走回生活的軌道。
外資本周最愛凱基金加碼超過10萬張 賣超力積電7萬張最多
臺灣證券交易所統計，外資本周在集中市場買超1,328.4億元，其中，買超凱基金（2883）10.80萬張最多，另賣超力積電（6770）7.36萬張最多
外資本週買超1328億元 加碼凱基金、友達逾10萬張
（中央社記者曾仁凱台北12日電）本週台股金蛇年封關，僅3個交易日，集中市場指數大漲1822.79點或5.74%，以創歷史新高的33605.71點作收。根據台灣證券交易所統計，本週外資在集中市場買超新台幣1328.40億元。
過年加菜！肯德基金磚補財庫、bb.q韓式炸雞刮出好運
肯德基推出春節限定第二波主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒打造「行走的財庫」。不同於常見的紅色年節包裝，這次以金燦燦的盒身作為視覺焦點，寓意「日日進財、年年富貴」。開盒瞬間就像打開新年金庫，從視覺到香氣都充滿儀式感，成為除夕...
彰銀：新年聚焦高資產客群 理專人力增至500人
（中央社記者呂晏慈台北2026年02月11日電）彰化銀行今天召開年度行務會議，宣告新年將持續加大對中小企業放款、聯貸主辦及海外放款布局，積極吸納外幣及活期性資金；個人金融則聚焦理財型房貸、個人信貸與高資產客群，前線理專人力規劃擴增至500人，帶動利息收入與手續費收入雙成長。彰化銀行今天舉行115年度全行行務會議，彰銀說明，114年全年稅前盈餘達新台幣211.17億元、年成長15.06%，稅後盈餘177.75億元、年增18.93%，雙雙創下歷史新高，每股盈餘（EPS）1.51元，資產品質穩健，逾放比維持0.16%的低水準，展現穩健經營與持續成長的實力。彰銀董事長胡光華表示，亮眼成績的背後，是全行方向一致、策略清楚、執行到位與團隊齊心的成果。即使面對全球金融環境高度變動，彰銀仍在風險控管與法令遵循的基礎上，穩步擴大業務動能，成功交出一張兼顧獲利成長與資產品質的成績單。彰銀表示，展望新年度，將以「展翅高飛、再創新局」作為全行共同主軸，呼應政府「雙翅膀策略」，同步推動企業金融與個人金融雙引擎成長。在經營策略上，延續既有8大經營方針，並進一步聚焦為「優結構、擴利差、深協作、穩體質」4大核心策略，
《華通白銀》02/12 一號國際白銀漲255人民幣，每公斤收19811人民幣
時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元) 項目 02/12 02/11 漲跌 一號國際白銀(公斤) 19811 19556 +255 二號國際白銀(公斤) 19796 19541 +255 三號國際白銀(公斤) 19781 19526 +255 鈀粉99.95%(公克) 406 409 -3 銠粉99.95%(公克) 2670 2640 +30 釕99.95%(公克) 380 380 - 銥99.95%(公克) 1775 1775 - (編輯：王思涵)(商品行情網)
投資OpenAI報酬亮眼！軟銀願景基金單季進帳24億美元
軟銀 (SoftBank) 周四 (12 日) 宣布，旗下願景基金 (Vision Fund) 在 12 月為止一季的投資收益增值 24 億美元，主因是投資 OpenAI 的收益大幅上升，抵銷其他投資衍生的虧損。 根據軟銀，在 12 月為止的會計年度第 3 季期間，願景基金對
博世雨刷守護清晰視界 刷亮偏鄉學童閱讀希望之光
適逢博世（Bosch）軟骨雨刷發明邁入百年之際，台灣博世智慧交通售後服務秉持「科技成就生活之美」的理念，並善盡企業社會責任，日前攜手經銷商夥伴──滿好集團、東榮國際貿易、車容坊與天下雜誌教育基金會「希望閱讀計畫」深度合作，號召共 25 名台灣博世員工與經銷商夥伴，前進雲林縣莿桐鄉僑和國小投身閱讀志工服務。除了台灣博世與三家經銷商共同贊助之外，東榮國際貿易也特別捐贈希望閱讀書車專用軟骨雨刷，將守護視界的精神從全球道路延伸至台灣偏鄉教室。 台灣博世智慧交通售後服務業務部總經理李添輝表示：「在博世軟骨雨刷發明一百周年之際，我們重申清晰視野對行車安全的重要性，並將這份守護延伸至下一代的未來。博世…
《金融》中華開發「水木開發基金」33億元募集關帳 聚焦台美半導體
【時報記者張佳琪台北報導】中華開發資本宣布與水木資本共同管理的水木開發基金已於2025年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣33億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，將為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。 水木開發基金 (CDIB-TEN Capital Limited Partnership)最大特色在於跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景；開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，並配置完善的前、中、後台專業團隊，涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。此外，母公司凱基金控涵蓋商銀、人壽與證券等多元事業體，能以完整的金融生態系支援基金運作。水木資本與開發資本共同打造兼具廣度及深度的T型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。 水木資本董事長成群傑表示，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定，水木資本過往成功投資Credo (C
蛇年強勢台股ETF報酬5成起跳！7檔規模翻倍 短線人氣排行榜揭曉
台股蛇年大漲逾萬點，漲幅高達42.8％，不少台股ETF表現更勝一籌，統計年度含息報酬前10強，半導體型、科技型ETF脫穎而出，漲幅普遍五成起跳；若短線來看，也有多檔單周報酬率超過5%，吸引投資人下單，成為人氣ETF。
8兆資金瘋ETF！金蛇年10大吸金王揭曉 0052、0050、00904規模翻倍
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股金蛇年ETF上演大驚奇，全體ETF規模突破8兆元，細分觀察台股原型ETF表現，根據CMoney統計，共有6檔台股原型ETF規模成長幅...