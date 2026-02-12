國際崇她社捐贈慈愛基金攜手市公所送暖弱勢

國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋以個人名義捐贈新臺幣十萬元至市公所慈愛基金。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋率領社內姊妹們前往花蓮市公所拜會，並以個人名義捐贈新臺幣十萬元至市公所慈愛基金，支持「愛心年菜發放」計畫，盼在歲末寒冬之際，為弱勢家庭送上一份溫暖與關懷。花蓮市長魏嘉彥親自接待，並頒贈感謝狀，肯定彭社長長期關懷地方、熱心公益的善行義舉。

市長魏嘉彥表示，慈愛基金長期用於協助急難救助及弱勢家庭關懷服務，愛心年菜發放更是每年歲末的重要工作，讓經濟困難家庭也能感受團圓溫馨。感謝彭莉蘋社長慷慨解囊，以實際行動支持市政，為社會注入正向力量。

廣告 廣告

國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋表示，自己過去曾任職於花蓮市公所社會及勞工課，親身接觸許多弱勢家庭，深刻體會他們在生活與經濟上的壓力與無奈，也更理解基層工作的辛勞，因此此次特別以個人名義捐款，希望拋磚引玉，號召更多善心人士共同關懷弱勢族群，讓愛持續循環。

彭莉蘋指出，國際崇她社預計今年五月在台北舉辦國際會員大會，屆時將有超過三百位會員參與，她期盼透過活動凝聚姊妹情誼，也順便邀請全國會員姊妹來到花蓮觀光旅遊，看見花蓮之美。

魏嘉彥指出，花蓮擁有豐富自然景觀與人文風情，歡迎全國崇她社友們在參加大會之餘，深入體驗花蓮的山海魅力與在地文化，也期待彭社長協助宣傳，邀請更多人走訪花蓮、認識花蓮，為地方觀光發展注入新動能。